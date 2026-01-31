bTV Репортерите: Новите снежни върхове (ВИДЕО)

За първи път в историята двама българи се качиха на подиума в старт от Световната Купа по сноуборд. В паралелния гигантски слалом в Банско, Тервел Замфиров стана първи, а Радослав Янков - трети.

Само преди година Тери спечели световната титла при мъжете и се настани за постоянно в елита. Сестра му Малена, едва на 16 години, вече има два подиума сред дамите. Преди седмица и половина Александър Кръшняк избухна в Бад Гащайн - отстрани редица ветерани, за да се изкачи за първи път в кариерата си до второто място в най-престижната надпревара.

Всички тези успехи не идват случайно. Пътят бе проправен години по-рано от най-титулувания и опитния в отбора ни – Радослав Янков.

Снимка: БГНЕС

Красивият родопски град Чепеларе дава на България двама велики спортисти – единствената златна медалистка от олимпийски игри - биатлонистката Екатерина Дафовска, и носителят на Големия кристален глобус в сноуборда - Радослав Янков.

На 8 години треньорът Васил Милчев запознава Радо със сноуборда, а успехите при юношите започват да валят един след друг. На 15 вече работи с Георги Атанасов - Джоков.

Търпеливо, рамо до рамо, двамата обикалят Европа сами с бус. Първата си Световна купа печели в Кареца през 2015-а с първото си влизане във финали, следва Бад Гащайн и подиум в Рогла, за да се превърне в първия българин, вдигнал високо най-престижното отличие в света на сноуборда.

Снимка: Lap.bg

10 години по-късно Радо е добавил куп победи към визитката си, а гладът за успехи не е намалял. Когато Янков печели трофея, Тервел Замфиров е едва на 10 години. В очите на детето обаче се пали пламък, който го води по трудния път към успехите.

През уикенда Тери добави към колекцията си първото място на старта в Банско. На 20 години вече е постигнал почти всичко в сноуборда. Той се състезава редом до сестра си Малена. Тя е най-младата сноубордистка на Световната купа, едва на 16 и е определяна за един от най-големите таланти. За сравнение срещу нея често се изправят състезателки като Клаудия Риглер, която е легенда на 52.

Близката връзка обаче не спира до тук. Тери, Малена, Александър както и още младежи от националния отбор са приятели от деца. Израстват заедно, прекарват лятото, карайки кайтсърф и кросови мотори, а когато Кръшняк грабна мощно второто място в Бад Гащайн, именно Тервел беше човекът до него на старта и първият, с когото отпразнува успеха.

За малкия Пепи, брат на Александър, новото поколение е пътеводна светлина.

Към върха

След 9 дни Радо, Тери, Малена и Александър ще се изправят пред още едно огромно предизвикателство. За първи път в историята България ще има четирима представители в сноуборда на Зимните олимпийски игри. За Радослав Янков те ще бъдат четвърти след Сочи, Пьонгчанг и Пекин, с което се нарежда сред малцината български спортисти с подобно постижение.

Очаквано, надеждите на българите за медал от най-големия спортен форум на планетата стават по-големи с всеки изминал ден.

Снимка: SKI.BG

Когато трасето утихне и прожекторите изгаснат, остава усещане, че това не е просто успешен сезон, а началото на нещо още по-голямо. Поколение, което не чака реда си, а го взима. Поколение, което се учи от шампионите и само се превръща в такива.

От детските мечти до олимпийската сцена – българският сноуборд вече не догонва света. Той е там - отпред! И докато Радо води, Тервел, Малена и Александър плашат всеки дръзнал да се изправи срещу тях. А отдолу идват още. Защото когато пламъкът е запален, той не угасва. Той осветява пътя към върха.

