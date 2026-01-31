bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

bTV Репортерите: Новите снежни върхове (ВИДЕО)

От детските мечти до олимпийската сцена - българският сноуборд вече не догонва света!

За първи път в историята двама българи се качиха на подиума в старт от Световната Купа по сноуборд. В паралелния гигантски слалом в Банско, Тервел Замфиров стана първи, а Радослав Янков - трети.

Само преди година Тери спечели световната титла при мъжете и се настани за постоянно в елита. Сестра му Малена, едва на 16 години, вече има два подиума сред дамите. Преди седмица и половина Александър Кръшняк избухна в Бад Гащайн - отстрани редица ветерани, за да се изкачи за първи път в кариерата си до второто място в най-престижната надпревара.

Всички тези успехи не идват случайно. Пътят бе проправен години по-рано от най-титулувания и опитния в отбора ни – Радослав Янков.

Снимка: БГНЕС

Красивият родопски град Чепеларе дава на България двама велики спортисти – единствената златна медалистка от олимпийски игри - биатлонистката Екатерина Дафовска, и носителят на Големия кристален глобус в сноуборда - Радослав Янков.

България може да има толкова олимпийски квоти, колкото Италия и Швейцария

На 8 години треньорът Васил Милчев запознава Радо със сноуборда, а успехите при юношите започват да валят един след друг. На 15 вече работи с Георги Атанасов - Джоков.

Търпеливо, рамо до рамо, двамата обикалят Европа сами с бус. Първата си Световна купа печели в Кареца през 2015-а с първото си влизане във финали, следва Бад Гащайн и подиум в Рогла, за да се превърне в първия българин, вдигнал високо най-престижното отличие в света на сноуборда.

Снимка: Lap.bg

10 години по-късно Радо е добавил куп победи към визитката си, а гладът за успехи не е намалял. Когато Янков печели трофея, Тервел Замфиров е едва на 10 години. В очите на детето обаче се пали пламък, който го води по трудния път към успехите.

Двама българи на подиума на Световната купа! Тервел Замфиров е първи!

През уикенда Тери добави към колекцията си първото място на старта в Банско. На 20 години вече е постигнал почти всичко в сноуборда. Той се състезава редом до сестра си Малена. Тя е най-младата сноубордистка на Световната купа, едва на 16 и е определяна за един от най-големите таланти. За сравнение срещу нея често се изправят състезателки като Клаудия Риглер, която е легенда на 52.

Снимка: Ладислав Цветков

Близката връзка обаче не спира до тук. Тери, Малена, Александър както и още младежи от националния отбор са приятели от деца. Израстват заедно, прекарват лятото, карайки кайтсърф и кросови мотори, а когато Кръшняк грабна мощно второто място в Бад Гащайн, именно Тервел беше човекът до него на старта и първият, с когото отпразнува успеха.

За малкия Пепи, брат на Александър, новото поколение е пътеводна светлина.

Братът на Кръшняк пред bTV: Цялата къща гръмна, когато победи Промегер! (ВИДЕО)

Към върха

След 9 дни Радо, Тери, Малена и Александър ще се изправят пред още едно огромно предизвикателство. За първи път в историята България ще има четирима представители в сноуборда на Зимните олимпийски игри. За Радослав Янков те ще бъдат четвърти след Сочи, Пьонгчанг и Пекин, с което се нарежда сред малцината български спортисти с подобно постижение.

Очаквано, надеждите на българите за медал от най-големия спортен форум на планетата стават по-големи с всеки изминал ден.

Снимка: SKI.BG

Когато трасето утихне и прожекторите изгаснат, остава усещане, че това не е просто успешен сезон, а началото на нещо още по-голямо. Поколение, което не чака реда си, а го взима. Поколение, което се учи от шампионите и само се превръща в такива.

От детските мечти до олимпийската сцена – българският сноуборд вече не догонва света. Той е там - отпред! И докато Радо води, Тервел, Малена и Александър плашат всеки дръзнал да се изправи срещу тях. А отдолу идват още. Защото когато пламъкът е запален, той не угасва. Той осветява пътя към върха.

Тя създава шампиони, които България ще обича!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

bTV Репортерите България върха сноуборд милано олимпийски игри радослав янков зимни тервел замфиров Александър Кръшняк Малена Замфирова кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Българин е шампион на Australian Open!

Българин е шампион на Australian Open!

Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)

Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)
Почина великият Спиро Дебърски

Почина великият Спиро Дебърски

Арестуваха звезда на родния футбол в Лондон. Къде е сега?

Арестуваха звезда на родния футбол в Лондон. Къде е сега?

"Май казвахте нещо...": Мистичното послание на Джокович след подвига

Последни новини

Появи се нова версия за трагедията с фенове на ПАОК (ВИДЕО)

Появи се нова версия за трагедията с фенове на ПАОК (ВИДЕО)
Почина великият Спиро Дебърски

Почина великият Спиро Дебърски

Арестуваха звезда на родния футбол в Лондон. Къде е сега?

Арестуваха звезда на родния футбол в Лондон. Къде е сега?

Наказаха сурово Саша Везенков след боя (ВИДЕО)

Наказаха сурово Саша Везенков след боя (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV