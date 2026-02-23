"Красота в действие" закри Игрите (СНИМКИ)

Въздействаща церемония в римския амфитеатър "Арена ди Верона" закри Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо.

Емоционалното шоу, озаглавено "Красота в действие", включваше изпълнение на италиански балетист Роберто Боле.

Най-известните опери на Джузепе Верди - "Риголето" и "Травиата", симфонична музика, балетно изкуство и главен герой Риголето бяха част от началния фрагмент на спектакъла.

Снимка: Reuters

Първоначалното видео показа Дебора Компаньони - олимпийска шампионка от 90-те години на миналия век, облечена във вечерна рокля, но със ските си със себе си.

Знамето на домакините се появи на стадиона последвано от всички шампиони и медалисти на Италия, сред които Франческа Бриньоне, Ариана Фонтана, Франческа Лолобриджида и други.

Снимка: Reuters

Олимпийският огън беше внесен от олимпийските шампиони с щафетата по ски бягане от Лилехамер 1994 - Маурилио де Золт, Марко Албарело, Силвио Фаунер и Джорджо Ванцета.

Знаменосците на всички 92 държави се появиха на сцената, а бронзовата медалистка в индивидуалната дисциплина на 15 км в биатлона Лора Христова носеше българския флаг.

Снимка: Reuters

Церемонията по предаването на олимпийския флаг от настоящия домакин Италия на бъдещия Франция завърши с химна на следващите организатори, а част от нея беше и президентът на МОК Кърсти Ковънтри, кметовете на Милано и Кортина д'Ампецо - Джузепе Сала и Джанлука Лоренцо, както и представителите на френските организатори.

Снимка: Reuters

На видеостената се появиха и кадри от Френските Алпи, където предстои следващото издание на Игрите.

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри официално закри Олимпиадата.

"Благодаря ти, Италия, за тези вълшебни игри. Сега, когато наближаваме края им, изпитвам много емоции. Малко тъга, да. Но също така много гордост и благодарност, докато казвам следните думи: Обявявам XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина за закрити. Призовавам младежта на света да се събере след 4 години във френските Алпи, за да отпразнуваме XXVI Зимни олимпийски игри", каза тя.

Снимка: Reuters

Олимпийският огън беше загасен едновременно и в двата жертвеника в Милано и в Кортина, а на стадиона пламъкът угасна в ръцете на най-титулуваната италианка в зимните спортове - Ариана Фонтана.

Спектакълът завърши с музикална част и така Италия предаде щафетата на Франция, където най-добрите в зимните спортове ще се съберат отново през 2030 г.