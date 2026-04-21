Кубрат Пулев получи модно признание (ВИДЕО)

Кобрата разкри чия е била идеята за наметалото, с което излиза на ринга

Кубрат Пулев получи модно признание. Най-добрият български боксьор беше избран за бг модна икона за 2026 година в категория спорт на церемония, организирана от Академията за мода.

Пулев беше избран за победител заради статута му на стилна личност извън ринга. Сред предишните носители са Ивет Лалова, Христо Стоичков, Григор Димитров и Димитър Бербатов.

Пулев призна, че за първи път получава подобна награда и разкри чия е била идеята за червеното боксьорско наметало, с което излиза преди мачове.

"Идеи, дал бог в мен. Идеи имам. Определено беше моя. Но, естествено, пак това е симбиоза между мен, шивачи, качество на шивачите. За мен това са символите на България, моите символи, на моя народ. Това са послания, които не са с думи, но тези послания остават в главите и съзнанието на хората.", каза Кобрата пред bTV.

Последният мач на Кобрата беше на 12 декември миналата година в Дубай, където загуби с нокаут в шестия рунд от Мурат Гасиев и не успя да защити регулярната титла на Световната боксова асоциация.

Руснакът - с 12 години по-млад и с 10 килограма по-лек, постигна най-големия успех в кариерата си. Той има 33 победи в 36 мача (повечето - в полутежка категория), а това бе 26-ият му нокаут.

Поражението бе под №4 за Пулев на професионалния ринг срещу 32 успеха. Преди това той отстъпи единствено на Владимир Кличко, Антъни Джошуа (и двата пъти в битки за най-престижните пояси) и Дерек Чисора.

Кобрата завоюва регулярната титла на WBA година по-рано, когато пред пълната зала Арена София срази Махмуд Чар в здрава битка в 12 рунда.

Остава открит въпросът каква ще е следващата стъпка в славната кариера на най-успешния български боксьор на професионалната сцена.

