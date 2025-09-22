bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Купа "София" по ролкови ски отново беше празник (ВИДЕО)

Третото поредно издание събра 121 участници

Българската федерация по ски, с подкрепата на "София – Европейска столица на спорта", организира за трета поредна година атрактивното състезание с ролкови ски – Купа "София" в дисциплината спринт, свободен стил.

Надпреварата и тази година бе част от инициативите по повод Европейската седмица на спорта - Be Active, на Министерството на младежта и спорта.

Участие в надпреварата, проведена в Южния парк, взеха 121 състезатели от клубовете в България във всички възрастови групи - от момичета и момчета U12 до мъже и жени.

Традицията - спазена

При мъжете първи на 1200 м за втора поредна година бе Марио Матиканов от "Александър Логистик", а при жените на същата дистанция триумфира неговата съотборничка Калина Недялкова.

По традиция Купа "София" се проведе в Деня на независимостта и събра много зрители и приятели на ски бягането.

ролкови ски Купа София

