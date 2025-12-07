Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1! Британският пилот на Макларън завърши на трето място в решителното Гран При на Абу Даби, с което детронира Макс Верстапен.

Нидерландецът постигна победа на пистата "Яс Марина", оказала се недостатъчна за пета поредна титла. На второ място в 24-ия и последен кръг от сезона финишира съотборникът на Норис - Оскар Пиастри, останал трети в генералното класиране.

Триумфът е първи за Норис, който стана 35-ият властелин на Формула 1.

Снимка: Reuters

Големият финал

Интригата започна още от старта. Норис тръгна втори зад Верстапен, но още в първата обиколка беше изпреварен брилянтно от Пиастри в завой №9. Ландо обаче беше наясно, че му е нужно единствено да стигне до подиума, за да спечели титлата.

Напрежението се покачи в 23-ата обиколка, когато Юки Цунода атакува и избута Норис от трасето, а маневрата премина през щателен преглед. Цунода получи наказание за повече от една смяна на посоката. По този начин Норис си върна позицията и продължи уверено.

В крайна сметка Норис стана шампион с аванс от 2 точки пред Верстапен, който не успя да изравни рекорда на легендата Михаел Шумахер от 5 поредни титли.

Именно Шумахер дели върха в историята с Люис Хамилтън с по 7 титли. 5 има Хуан Мануел Фанхио, а с 4 са Верстапен, Себастиан Фетел и Ален Прост.

Снимка: Reuters

