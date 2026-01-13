Лавина уби олимпийски медалист

Швейцарският сноубордист Уели Кестенхолц, който има бронзов медал в първото олимпийско състезание в този спорт, почина, след като беше затрупан от лавина.
Инцидентът е станал в неделя в швейцарската долина Лехентал, докато Кестенхолц е карал сноуборд, а негов приятел - ски.
Кестенхолц печели трето място в гигантския слалом по сноуборд на зимните олимпийски игри през 1998 г. в Нагано, когато спортът е включен за първи път в олимпийската програма.
Swiss-Ski und die Snowboard-Community trauern um Ueli Kestenholz. Der erste Schweizer Olympia-Medaillengewinner in einer Snowboard-Disziplin ist bei einem Lawinenunglück im Alter von erst 50 Jahren ums Leben gekommen.— SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 13, 2026
Полицията във Вале първоначално е съобщила за инцидента без да посочва името на Кестенхолц, като в засегнатата зона са били скиор и сноубордист. Скиорът е успял да се измъкне, след което е бил спасен и откаран в болница.
