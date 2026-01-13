bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Лавина уби олимпийски медалист

Трагичен инцидент в Швейцария

Лавина уби олимпийски медалист

Швейцарският сноубордист Уели Кестенхолц, който има бронзов медал в първото олимпийско състезание в този спорт, почина, след като беше затрупан от лавина.

Инцидентът е станал в неделя в швейцарската долина Лехентал, докато Кестенхолц е карал сноуборд, а негов приятел - ски.

Радослав Янков спечели българския дуел и стана четвърти в Скуол

Кестенхолц печели трето място в гигантския слалом по сноуборд на зимните олимпийски игри през 1998 г. в Нагано, когато спортът е включен за първи път в олимпийската програма.

Полицията във Вале първоначално е съобщила за инцидента без да посочва името на Кестенхолц, като в засегнатата зона са били скиор и сноубордист. Скиорът е успял да се измъкне, след което е бил спасен и откаран в болница.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Александра Жекова пред bTV: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето (ВИДЕО)

Тагове:

инцидент ски швейцария лавина сноуборд смърт медал олимпийски игри нагано 1998

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)

0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)
Новият в ЦСКА събирал пари за тренировки от... томболи (ВИДЕО)

Новият в ЦСКА събирал пари за тренировки от... томболи (ВИДЕО)
Клоп проговори защо Реал не е за него

Клоп проговори защо Реал не е за него
Баскетболни фенове се обиждат... с баници (СНИМКА)

Баскетболни фенове се обиждат... с баници (СНИМКА)

Последни новини

0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)

0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)
Александра Жекова пред bTV: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето (ВИДЕО)

Александра Жекова пред bTV: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето (ВИДЕО)
Клоп проговори защо Реал не е за него

Клоп проговори защо Реал не е за него
Баскетболни фенове се обиждат... с баници (СНИМКА)

Баскетболни фенове се обиждат... с баници (СНИМКА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV