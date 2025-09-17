Заради скандалите в БОК: България може да е без флаг на Игрите!

Българската делегация може да участва на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 без флаг!

Това е една от санкциите за Българския олимпийски комитет, ако не се постигне съгласие между щабовете на Весела Лечева и Стефка Костадинова.

За подобна санкция съобщи Лечева, която през март получи повече гласове от Костадинова на редовно Общо събрание за избор на председател.

Апел

След заседание на новото Изпълнително бюро, Лечева и екипът ѝ отправиха за пореден призив към Костадинова, тъй като в момента родната централа е подложена на санкции от страна на Международния комитет.

В момента родната централа няма право да използва олимпийските символи, а причината е обжалването на резултатите от страна на Костадинова пред съда.

От МОК признават за легитимен председател у нас Лечева, но българският съд спря вписването ѝ заради жалбите.

Лечева призова отново Костадинова да даде достъп на новото Изпълнително бюро до официалния сайт, каналите в социалните мрежи, електронната поща, офиса и служителите.

Делата

Очаква се до дни да бъдат гледани част от делата след жалбите за избора на Лечева. От новото ръководство обаче заявиха, че вероятно те да се проточат.

"4 от делата са обединени в едно. В рамките на седмица ще се гледат те и още едно. За други две няма развитие", заявиха от екипа на Лечева.

В момента БОК е със спряно финансиране заради неуредиците, но все още получава пари от Министерство на младежта и спорта.

