Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!

Оле Ейнар Бьорндален определи бронзовия медал на Лора Христова в индивидуалния старт на 20 км като „най-голямата изненада“ на зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

52-годишният норвежец, който прекрати кариерата си през 2018 г., работи като анализатор за международни медии. Той признава, че макар да се наслаждава на новата си роля, усеща липсата на състезателното напрежение, което го е съпътствало почти три десетилетия.

Снимка: Getty Images

„Българката буквално сътвори шокиращ момент. Не очаквах подобно постижение и ще следя развитието ѝ оттук нататък. Това е истинска сензация“, каза Бьорндален, който има на сметката си 8 олимпийски златни медала и 45 отличия от световни първенства.

„Татко, спечелих медал!“ – разговорът, който разплака цяла България (ВИДЕО)

„Това е момент, който променя правилата на играта – не знаеш кой ще изненада всички, докато не го видиш на трасето“, заключава Бьорндален.

Снимка: Getty Images

Бьорндален споделя и наблюденията си за норвежките съотборници: той дели рекорда за най-много олимпийски титли със Марит Бьорген и Бьорн Дели, а вчера към тях се присъедини и Йоханес Клаебо, спечелил осмо злато в интервалния старт на 10 км.

Снимка: Getty Images

Бронзът беше само началото! Лора Христова стартира с №25 в спринта
 
биатлон изненада медал бронз сензация оле ейнар бьорндален Зимни олимпийски игри лора христова миланокортина 2026

