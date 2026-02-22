bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Те казаха, че съм егоистка – ето истината": Линдзи Вон отговори на хейтърите

Всеки момент си струваше, пише легендата в Instagram

„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите
Instagram

Легендата в ските Линдзи Вон, петкратна олимпийска медалистка, се обърна към своите критици след драматичния финал на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина.

На 41 години Вон се състезава с разкъсана предна кръстна връзка, падна жестоко в спускането на 8 февруари, а някои коментатори я нарекоха „егоистична“ за това, че въобще е участвала на Игрите.

„Едно нещо, което ме ужили, беше когато хората ми казаха, че съм егоистка и е трябвало да отстъпя мястото си на някой друг“, сподели Вон в публикация в Instagram.

„Така че... просто исках да направя кратък преглед на сезона си за всички хейтъри, които не разбират какво означава да си спечелиш мястото, и в по-позитивен план, просто да си помисля...“

„Отидете в спешното!“ – съветът след травмата на Вон, който стана хит

Сезонът преди Мишлано/Кортина

В публикацията Вон включи видео от своите участия в Световната купа в Санкт Мориц, Вал д'Изер, Заухензее и Тарвизио, завършвайки всяко с място на подиума. „Не беше всичко напразно... не беше мечта... макар че сега, седейки в това болнично легло, ми се струва далеч... Но го направих“, написа тя. „Върнах се. Победих. Появих се и направих това, което повечето смятаха за невъзможно на моята възраст с частична смяна на колянната става. Тези спомени ще пазя завинаги и съм благодарна за всеки един от тях. Всеки момент беше невероятен. Всеки момент си заслужаваше.“

Вон обобщи резултатите си от сезона:

№1 в класирането в дисциплината спускане
Трета в класирането в Супер Г
2 победи в спускането
На всеки подиум в спускането през целия сезон
7/8 подиума като цяло (само едно 4-то място)

„Не постигнах крайната си цел… Но все пак направих много. Благодаря на тези, които повярваха!“

Възстановяване

Снимка: Reuters

След падането по време на финала по спускане на 8 февруари, Вон претърпя 4 операции в Италия, включително за сложна фрактура на пищяла, преди да се върне в САЩ, където отново легна на операционната маса.

Снимка: Instagram

„Преживях операцията... отне малко повече от 6 часа. Както виждате, бяха необходими много пластини и винтове, за да се сглоби отново, но д-р Хакет свърши невероятна работа“, сподели тя в публикация, придружена от рентгенови снимки.

Вон: Кракът ми е на парчета, но отново съм у дома! (ВИДЕО)
