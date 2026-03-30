Лора Христова освети Троян (ВИДЕО)

Откриха новата зала

Тържествено посрещане в родния град за биатлонистката Лора Христова, която донесе на Троян първи медал от зимни олимпийски игри.

Стотици приветстваха и поздравиха бронзовата медалистка от Милано/Кортина 2026 в новопостроената зала, която ще бъде официално открита през месец май.

Кметът на Троян Донка Михайлова връчи почетна грамота на Христова, която ще получи и премия от 5000 евро за представянето си на Игрите.

По стар български обичай гостите, сред които Станимир Беломъжев и Райа Аджамова, бяха посрещнати с хляб и сол.

Бронзовата Лора Христова у нас: Вече осъзнах какво стана! (ВИДЕО)

„Днес благодарим не само за медалите, а за надеждата, която давате на всяко троянско дете. Вие доказахте, че с труд, характер и любов към родината мечтите се превръщат в реалност“, каза Донка Михайлова.

Поздравителни адреси бяха изпратени от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. От името на комитета поздравление поднесе Володя Златев, който подчерта, че успехът на Лора Христова е успех за цяла България и вдъхновение за бъдещите поколения.

„Подкрепата на Троян винаги е била моята сила. Тя ме е водила напред както в победите, така и в трудните моменти“, не скри емоциите си бронзовата медалистка в индивидуалната надпревара на 15 км от Милано/Кортина 2026.

16 от 16: Преизбраха Атанас Фурнаджиев за президент на биатлона

Тя изрази увереност, че новата спортна зала ще се превърне в място, където ще израснат бъдещи шампиони на България – силни не само като спортисти, но и като личности.

Кулминация на празника бе изпълнението на Радко Петков на песента „Моя страна, моя България“.

Лора Христова полетя над Пирин (СНИМКИ)
Александър Димитров: Две победи не ни залъгват
Купата е наша - бихме Индонезия с 1:0!
Златна Ева Брезалиева!
След половин век чакане: България вдигна трофей №4

Бой на мач на Везенков в Гърция (ВИДЕО)
Александър Димитров: Две победи не ни залъгват
Новият национален герой? Кими Антонели променя правилата на играта
След половин век чакане: България вдигна трофей №4
