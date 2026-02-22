bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лора Христова със знамето на България след историческия бронз!

Церемонията по закриването на Олимпийските игри е тази вечер във Верона

Биатлонистката Лора Христова ще бъде знаменосец на българската делегация на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Италия. Символичен финал на едно историческо участие.

Христова спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра в Зимни олимпийски игри 2026, а представянето ѝ беше повече от стабилно – във всички свои стартове тя намери място в топ 16.

Церемонията по закриването ще се състои тази вечер във Верона, а сред официалните гости ще бъдат служебният спортен министър Димитър Илиев и избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева.

20 години чакане. И два бронза, които промениха всичко.

Архитектът на успехите ни в биатлона: Обичам Русия. Но не и сега!

България записа най-успешното си участие на зимни игри от две десетилетия.
След 20 години без медал, надеждите ни се материализираха.

В сноуборда Тервел Замфиров грабна бронза по драматичен начин. Няколко дни по-късно Христова добави още един – и затвърди възраждането.

Последният ни олимпийски медал преди това беше среброто на Евгения Раданова през 2006 година в Торино – отново на италианска земя.

Рекордната ни позиция остава 15-ото място през 1998 година, когато Екатерина Дафовска спечели злато.

Днес България е 29-а от 30 държави с медал в Милано/Кортина.

Кой е виновен? Наши национали обмислят отказване след Милано/Кортина
