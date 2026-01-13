bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Италия затяга мерките

Лов на допинг преди старта: Олимпийските игри започват на... летището
Reuters

Безпрецедентна мярка преди олимпийските игри в Милано/Кортина допинг ченгета ще претърсват багажа на спортистите още на летището! Всеки куфар, сак и раница на пристигащите за Игрите в Северна Италия ще бъде проверяван за забранени вещества.

Новината бе разкрита от Inside the Games и вече предизвиква бурни реакции в спортните среди. Подобна практика никога досега не е била прилагана на олимпийски игри.

"Да изчистим допинга, преди изобщо да стигне до арените"

Генералният директор на Международната антидопингова агенция (ITA) Бенджамин Коен не крие намеренията си: Целта е да нанесем превантивен удар да изчистим допинга, преди изобщо да стигне до спортните арени.“

Хокеят на Игрите е под въпрос. Отвори се дупка в леда! (ВИДЕО)

Световната антидопингова агенция вече работи по специално споразумение с италианските митници и Министерството на правосъдието, което ще даде зелена светлина за масови проверки на цели делегации.

Трябва да сме готови да тестваме конкретни вещества, конкретни спортисти, в конкретен момент“, заяви Коен.

Олимпийските игри ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 г.

Александра Жекова пред bTV: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето (ВИДЕО)

допинг зимни олимпийски игри МиланоКортина

