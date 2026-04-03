Малена Замфирова вече играе футбол с брат си на патерици (ВИДЕО)

Вижте как сноубордистката продължава възстановяването си у нас

Малена Замфирова е в България и вече играе футбол с брат си на патерици.

Завръщането на талантливата сноубордистка у дома се случва по-малко от месец след кошмарния инцидент в чешкия зимен център Шпиндлерув Млин, при който скиор връхлетя върху нея и ѝ причини множество фрактури.

Последваха няколко операции – на таза, бедрената кост и рамото, както и множество допълнителни процедури по стабилизирането на Малена.

 
 
 
Дългият път към завръщането

Болничният престой обаче приключи успешно и изследванията показаха, че няма проблем тя да се завърне у дома. Тук вече са в ход специализирани рехабилитационни процедури с екип от терапевти, който има за цел да поведе спортистката по пътя към пълното ѝ въстановяване.

"Тя е млад и борбен човек. Смятам, че към 10 септември би трябвало да започне активно възстановяване, да ходи без патерици. Естествено, ще се опитаме и по-рано да стане, но това е крайната дата", заяви баща ѝ Анатолий в първите дни след лекарските прегледи. 

Инцидентът с Малена обедини целия свят на сноуборда, като и най-големите ѝ конкуренти ѝ пожелаха бързо възстановяване и завръщане на пистата.

 
 
 
България кадри възстановяване у нас видео Малена Замфирова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

