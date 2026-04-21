Малена Замфирова пред bTV: Най-много ми липсва моторът ми (ВИДЕО)

"Вярвам на 100%, че ще се оправя". Най-добрата българска сноубордистка изрази увереност, че че ще се възстанови напълно след тежкия инцидент в Чехия.

Тя даде специално интервю за bTV преди днешната церемония, с която беше официално закрит ски сезона.

Винаги усмихната, въпреки трудностите

Широката усмивка на Малена прави впечатление веднага — независимо дали е сред деца, колеги или фенове. Зад тази усмивка обаче стои труден период на възстановяване.

"Изключително много се радвам, че съм тук", сподели тя. "Честно казано, не бях сигурна дали ще мога да присъствам на това събитие. Прекарах един месец в болница, в пълна изолация - само с майка ми и баща ми."

Днес обаче ситуацията е различна. Малена отново е сред хора, сред приятели и подкрепяща среда - нещо, което ѝ дава огромна енергия. „Не очаквах да ме посрещнат така, честно казано. Но много се зарадвах - това беше огромен знак за подкрепа, за който съм изключително благодарна.“

"Вярвам в себе си на 100%, че ще се оправя. Когато виждам, че и всички около мен вярват в това - това ми дава още повече сила и сигурност. Най-голямата ми опора е семейството!"

В социалните мрежи Малена често споделя моменти от възстановяването си — кратки видеа от тренировки или ежедневието. Но зад тези 20–30 секунди стои сериозна работа.

"Наистина давам максимума от себе си. Тренирам всеки ден - понякога по два пъти. Имам рехабилитация, която продължава около час, след това тренировки по два часа и половина. Натоварването е сериозно."

Тя признава, че по време на престоя си в болницата съзнателно е избягвала да публикува. "Не исках хората да ме виждат в този момент. Сега, когато съм по-добре, се старая да показвам повече — за да виждат всички, че нещата вървят в правилната посока."

Патериците обаче си остават важна част от ежедневието на Малена. "В момента изобщо не ги мразя, без тях съм за никъде, така че те са ми нещо като най-добрите приятели в момента. Но хубавото е, че се отървах от инвалидният стол, вече стои долу в гаража и не го използвам."

Тежката контузия напълно променя ежедневието на най-добрата ни сноубордистка. Това, което най-много й липсва, е моторът й.

"В момента ми липсва моторът ми, защото сега за мен по принцип трябваше да започне мотокрос сезона. Сега в неделя има състезание в Благоевград и малките ми братия най-вероятно ще участват. По принцип и аз трябваше да участвам, но очевидно няма. Наистина се надявам, че възможно най-скоро ще мога да карам."