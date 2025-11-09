Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге предприема екстремно приключение. Кениецът обяви, че ще пробяга маратони на всеки един от седемте континента на планетата.

Кулминацията ще бъде на Антарктида, а там температурите могат да паднат под -20 градуса, със свирепи ветрове и напълно замръзнал терен.

"Ще бягам на Антарктида. Искам да направя нещо наистина екстремно", заяви Кипчоге.

Елиуд Кипчоге цели да съчетае спорт, образование и екологична устойчивост. Всеки от седемте маратона ще бъде свързан с местна кауза - от залесяване до програми за достъп до образование.

На 12 октомври 2019 г. във Виена Кипчоге стана първият човек, пробягал маратон под 2 часа.

Снимка: gettyimages.com

Кой е Елиуд Кипчоге

Кипчоге си прибива път в световния елит на леката атлетика на световното първенство в Париж през 2003-а, когато печели златния медал на 5000 м. На олимпийските игри в Атина 2004 печели бронзов медал в същата дисциплина, а през 2008 в Пекин и сребърен медал.

През 2015 печели за първи път маратона в Берлин, един от Големите Шест Маратона. Въпреки че има проблеми с обувките си още от десетия километър, той не спира да ги оправя, за да не губи време, и финишира с 2:04:00, макар и с кървящи крака.

Печели златните медали в маратона на олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016-а и в Токио през 2020-а.

