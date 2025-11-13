Мария Петрова - половин век грация и аристократизъм (ВИДЕО)

Има хора, на които скандалите, петната и грозното не им седят! Дори неволно да се докоснат до тях, те успяват да излязат от такива ситуации с високо вдигната глава и със стил!

Сред тях е великата Мария Петрова!

Днес, 13 ноември, тя празнува своя половинвековен юбилей! Не се съмняваме, че този ден ще е такъв, какъвто заслужава една трикратна абсолютна световна шампионка по художествена гимнастика! Не се съмняваме, че ще бъде на високо ниво и с онзи аристократичен нейн блясък, с който озарява всеки човек, имал късмет да е в компанията ѝ.

Защото Мария Петрова е такава - диамант, златно момиче и грация. Преди да стане модерно!

Началото

На 13 ноември 1975 в Пловдив се ражда Мария - момиченце с чуплива коса и големи топли очи. Баща ѝ Димитър е треньор по спортна гимнастика, майка ѝ Елена също е била спортна гимнастичка.

Именно те я насочват към спорта и я записват при Наталия Моравенова в Клуб по художествена гимнастика "Тракия".

Началото хич не е лесно: "Наистина имах сериозни проблеми и комплекси, бях последна в строя. Бях на 12 и бях най-ниската. Баща ми е бивш треньор по спортна гимнастика, но не ставах за този спорт. Казваше ми, че съм пълен кашкавал - гъвкава и мека".

Именно покойния за жалост Димитър Петров взима най-важното решение в живота на дъщеря си - да я прати в София, където да тренира под ръководството на Нешка Робева.

Беше трудно

"Да, вярно е, че е малко нисичка, но е талантлива. Нека да работи" - това са думите, които отварят пътя на Мария Петрова към големия спорт!

Изрича ги великата Нешка Робева, която се захваща с нея по настояване на баща ѝ, когато момичето е само на 12.

Животът далеч от дома, когато си на такава възраст и вървиш към върха на света, е еднообразен - тренировки, училище, тренировки, училище и едно безкрайно очакване кога ще ти се обадят родителите по единствения телефон в общежитието.

Мария започва да се откроява на 14, когато изведнъж пораства с 12 сантиметра.

"Аз много работех, ама наистина много. Вярвах, че ако единия ден не си свърша работата, на другия нищичко няма да ми се получи. Винаги плана, който ни поставяха, гледах да си го изпълня" - може би това е най-просто формулираната шампионска рецепта!

А когато на главата ти стои авторитетната Нешка Робева, нямаш и друг избор.

Но пък Мария Петрова никога не е участвала в онези подхвърляния, които бързо избухват в скандали между поколенията в художествената гимнастика у нас.

"Беше трудно", казва тихо и без обяснения тя. Точно по очаквания начин - с високо вдигната глава, с шампионски блясък в очите и с нежна усмивка.

Върхът

Постепенно успехите започват да я преследват!

През 1991 г. за първи път участва на световно първенство и печели сребро с тима на България. Тя става четвърта на финала на топка и бухалки.

Следва участие на олимпийските игри в Барселона, където Петрова е сред фаворитките. Тя обаче получава странно наказание за... скъсан цип. Това я оставя на пето място.

В същата година обаче Мария Петрова става европейска шампионка в Щутгарт!

Следва най-голямото постижение в историята на родната гимнастика - три последователни триумфа на световно първенство! Петрова печели златото в многобоя на шампионатите в Аликанте 1993, Париж 1994 и Виена 1995 г. До момента такъв успех е осъществявала само друга голяма Мария в художествената гимнастика - Мария Гигова.

Освен това Петрова има злато за съчетанията си с обръч (1993, 1994), топка (1993), лента (1993), бухалки (1995).

През 1994 г. тя печели и многобоя на европейското първенство в Солун.

През 1996 г. Мария Петрова участва на олимпийските игри в Атланта, но остава шеста. Това е и последното голямо състезание в кариерата ѝ.

"Мария Петрова е една от най-ярките гимнастички и личности в този спорт. Тя беше най-голямата. Меря по резултатите" - това звучи като признание, особено след като е изречено от архитекта на този успех - Нешка Робева!

Признанието

След като приключва с активната си спортна кариера, Мария Петрова не се отдръпва от художествената гимнастика. Все пак тя е животът ѝ!

В момента тя е вицепрезидент на родната централа и e вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика.

Снимка: Lap.bg

Когато Мария Петрова влезе в залата, хората стават на крака!

Когато Мария Петрова заговори, всички слушат!

Когато Мария Петрова се усмихне, изгрява слънце!

Такава е тя! На 50!

Честит юбилей, шампионке!

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK