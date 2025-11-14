Място в елита: Георгиев и Христова пробиха до полуфиналите на батут

Двама представители на България преодоляха ожесточените пресявки в индивидуалния батут на световното първенство в Памплона.

При юношите до 16 години Георги Георгиев единствен от българското трио намери място сред най-добрите 24-ма. Той зае 21-ата позиция със сбор от двете изпълнения 97.320. Лидер е неутралният атлет Бажен Силин със 104.980.

Устремен към финала

"Доволен съм от класирането, но със сигурност има елементи, които мога да подобря. Целта ми е финал", сподели Георги специално за bTV.

До последно шанс за влизане в полуфиналите имаше и Цветин Стоянов, който в крайна сметка остана 30-и на 0.840 точки от заветното 24-о място. Пресиян Въндев се нареди 83-и, след като не успя да завърши волната си програма.

В същата дисциплина при девойките Микаела Христова се класира за полуфиналите също с 21-и резултат. Тя събра 90.740 точки, класирането оглави Кеинг Хю от Китай с 99.630. Антония Тодорова не завърши волната си програма.

