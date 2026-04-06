ММА звезда се забърка в скандал на паркинг (ВИДЕО)

Кадри от случката бяха разпространени в социалните мрежи

ММА звезда се забърка в скандал на паркинг (ВИДЕО)

ММА звезда се замеси в скандал на паркинг! Уличният конфликт е с Джон Джоунс в град Албакърки, щата Ню Мексико (САЩ). Кадрите бързо бяха разпространени в социалните мрежи.

Всичко започва, когато другият участник - Брайън Белтран, обвинява Джоунс, че едва не е блъснал автомобила му. Белтран публикува клипове от конфронтацията. Кадрите показват как напрежението се покачва, след като Белтран показва среден пръст на Джоунс.

Боецът слиза от пикапа си и се насочва към Белтран, който крещи "Ти почти ме блъсна, братле!". Джоунс обаче запазва спокойствие и отвръща "Трябва да се отпуснеш".

За щастие на Белтран, не се стига до физическа саморазправа. Джоунс просто връща жеста, показвайки му среден пръст.

"Радвам се, че това се случи на мен, а не на някой от възрастните граждани в нашата общност. Гордея се със себе си, че се защитих и не позволих подобен вид тормоз", коментира Джоунс.

На уроци по кормуване

"Не знаех кой е, когато му показах среден пръст, но определено бързо осъзнах. Не изпитвам омраза или лоши чувства към моя човек Джон, но мисля, че може би трябва да вземе няколко урока по кормуване, защото почти ме блъсна няколко пъти. Надявам се скоро да направя друго видео, в което може би ще си стиснем ръцете и ще изгладим недоразуменията.", написа Белтран в социалните мрежи.

38-годишният Джоунс има 28 победи от 30 битки в октагона. За последно се би на 16 ноември 2024 г., когато срази Стипе Миочич с технически нокаут за 4:29 минути. Така Джоунс защити титлата си в тежката категория на UFC. Впоследствие прекрати кариерата си през юни 2025 г. заради здравословни проблеми.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

