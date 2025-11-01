МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)

Специално за bTV - Международният олимпйски комитет с коментар по казуса БОК. Централата счита, че застоят по предаването на властта на новоизбраното ръководство е неприемлив и може да доведе до тежки санкции за България. 225 дни след победата срещу Стефка Костадинова на Общото събрание, Весела Лечева все още не е вписана в Търговския регистър. Въпреки това, за Международния олимпийски комитет няма съмнение кой е легитимният ръководител на БОК.

Реакция

"МОК изрази позицията си напълно ясно в две писма с ясен и недвусмислен характер, на 17 май и 18 юни 2025-а година. МОК е уважил волята и решенията на мнозинството от Общото събрание на БОК, в стриктно съответствие с Олимпийската харта."

От Лозана потвърдиха пред bTV, че всички плащания към Българския комитет са замразени, с изключение на тези към спортисти с олимпийски стипендии. Едва 3 месеца преди зимните игри в Милано и Кортина обаче, МОК предупреждава, че има вариант и за по-тежки санкции, според правило 27.9 от Олимпийската харта.

Време е за действия

"Изпълнителният борд на МОК може да вземе всякакви подходящи решения за защита на Олимпийското движение в страната на даден Национален комитет (НОК), включително да спре или да оттегли признаването му, ако конституцията, законът или други действащи разпоредби или каквото и да е действие на правителствен или друг орган, възпрепятстват дейността на комитета или възможността му да формира и изразява своята воля."

От МОК завършват, че случаят се докладва на заседанията на Изпълнителния борд и приканват всички засегнати страни да действат отговорно, за да се избегнат допълнителни мерки и усложнения, които биха могли да повлияят на представянето на България на предстоящите Олимпийски игри и други събития.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK