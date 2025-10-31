Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева по едно от исковите дела, заведени срещу избора ѝ за председател на БОК.
С решение от 29 октомври 2025 г. съдия Стою Згуров отхвърли всички жалби срещу законосъобразността на взетите решения от общото събрание на 19 март, спиращи вписването на новоизбраното ръководство в Търговския регистър вече повече от половин година, пише "Сега".
Като ищец по въпросното търговско дело №20251100900823 е записана федерацията по бадминтон (БФБ). Като трети лица-помагачи пък са поискали да бъдат присъединени двама индивидуални членове на БОК - олимпийският вицешампион по борба от Сеул 1988 и двукратен световен първенец Живко Вангелов и трикратният балкански шампион в бягането на 110 м с препятствия Пламен Кръстев.
Мотивите за жалбата са дословно идентични с тези в останалите искови молби, оспорващи легитимността на гласуването по време на изборното събрание през пролетта. В своето решение СГС отхвърля както всички претенции на жалбоподателя (БФБ), така и исканията на Вангелов и Кръстев да бъдат конституирани като помагачи.
От своя страна двамата участват като ищци в още две дела, обжалващи избора на Лечева. Легендарният бивш борец Вангелов е присъединен към жалбата на дългогодишния генерален секретар на БОК Белчо Горанов, оспорващ организираното от самия него общо събрание, заедно с други двама бивши лекоатлети - Христо Марков и Атанас Търев. Това дело предстои да бъде гледано на 7 ноември.
Бившият атлет Кръстев пък има внесена индивидуална жалба. Такива искови молби са заведени също от федерациите по борба (БФБ) и по вдигане на тежести (БФВТ). Тези дела още дори не са започнали заради протакане на процедурата от страна на ищците.
Решението на СГС по делото на БФБадминтон подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Апелативния съд в София.
Весела Лечева бе вписана като председател на Българския олимпийски комитет на официалната страница на Международния олимпийски комитет на 19 май. Промяната стана факт като продължение на заявеното намерение на МОК с писмо от 17 май.
Във въпросната позиция, подписана от директора в МОК Джеймс Маклауд и изпратена до екипите на Лечева и действащия председател Стефка Костадинова, се посочва, че новоизбраното ръководство на 19 март единствено има право да представлява родната централа в рамките на олимпийското движение.
Припомняме, че вписването на Весела Лечева в Търговския регистър бе спряно заради внесените в Софийски градски съд жалби срещу решенията на събранието. Така легитимен представител на БОК пред трети страни в България е досегашният председател Стефка Костадинова.
Съгласно писмото на МОК обаче единственият представляващ в международен план и в олимпийските състезания и турнири е Весела Лечева.
