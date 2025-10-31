Признаха избора на Весела Лечева за председател на БОК

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева по едно от исковите дела, заведени срещу избора ѝ за председател на БОК.

С решение от 29 октомври 2025 г. съдия Стою Згуров отхвърли всички жалби срещу законосъобразността на взетите решения от общото събрание на 19 март, спиращи вписването на новоизбраното ръководство в Търговския регистър вече повече от половин година, пише "Сега".

Жалбите

Като ищец по въпросното търговско дело №20251100900823 е записана федерацията по бадминтон (БФБ). Като трети лица-помагачи пък са поискали да бъдат присъединени двама индивидуални членове на БОК - олимпийският вицешампион по борба от Сеул 1988 и двукратен световен първенец Живко Вангелов и трикратният балкански шампион в бягането на 110 м с препятствия Пламен Кръстев.

Мотивите за жалбата са дословно идентични с тези в останалите искови молби, оспорващи легитимността на гласуването по време на изборното събрание през пролетта. В своето решение СГС отхвърля както всички претенции на жалбоподателя (БФБ), така и исканията на Вангелов и Кръстев да бъдат конституирани като помагачи.

От своя страна двамата участват като ищци в още две дела, обжалващи избора на Лечева. Легендарният бивш борец Вангелов е присъединен към жалбата на дългогодишния генерален секретар на БОК Белчо Горанов, оспорващ организираното от самия него общо събрание, заедно с други двама бивши лекоатлети - Христо Марков и Атанас Търев. Това дело предстои да бъде гледано на 7 ноември.

Бившият атлет Кръстев пък има внесена индивидуална жалба. Такива искови молби са заведени също от федерациите по борба (БФБ) и по вдигане на тежести (БФВТ). Тези дела още дори не са започнали заради протакане на процедурата от страна на ищците.

Решението на СГС по делото на БФБадминтон подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Апелативния съд в София.

Хроника на скандала в БОК

Весела Лечева бе вписана като председател на Българския олимпийски комитет на официалната страница на Международния олимпийски комитет на 19 май. Промяната стана факт като продължение на заявеното намерение на МОК с писмо от 17 май.

Във въпросната позиция, подписана от директора в МОК Джеймс Маклауд и изпратена до екипите на Лечева и действащия председател Стефка Костадинова, се посочва, че новоизбраното ръководство на 19 март единствено има право да представлява родната централа в рамките на олимпийското движение.

Припомняме, че вписването на Весела Лечева в Търговския регистър бе спряно заради внесените в Софийски градски съд жалби срещу решенията на събранието. Така легитимен представител на БОК пред трети страни в България е досегашният председател Стефка Костадинова.

Съгласно писмото на МОК обаче единственият представляващ в международен план и в олимпийските състезания и турнири е Весела Лечева.

