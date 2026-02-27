От една продадена кола до олимпийския връх

Половин милион долара за олимпийски шампион. Казахстан отпусна над 530 000 долара за подготовката на олимпийския шампион във фигурното пързаляне Михаил Шайдоров.

Страната не не просто финансира талант – тя инвестира в проект "олимпийско злато“.

Преди няколко години баща му продава автомобила си, за да може синът му да замине за Сочи и да започне работа с Алексей Урманов. Без бюджет, без пари, само с надежда.

Снимка: БГНЕС

През 2025 г. държавата вече стои зад него с пълна сила: 19 лагера. Международни стартове. Психолог. Масажист. Хореографи. Медицински щаб.

И върхът дойде

На леда в Милано/Кортина Шайдоров направи това, което страната не беше виждала от 1994 г., когато Владимир Смирнов триумфира в ски бягането.

Той победи всички. Дори фаворита - Богът на скоковете Иля Малинин – непобеден в 14 поредни турнира. Един провал във волната програма и един безупречен отговор от казахстанеца. И златото смени собственика си.

Първо олимпийско злато в историята на страната по фигурно пързаляне.

Колко струва да си част от елита?

Снимка: БГНЕС

В САЩ Малинин разчита на спонсори като The Coca-Cola и Samsung. Годишно има гарантирани около 700 000 долара от договори. Подготовката му за олимпийски цикъл – близо милион.

В Русия Петър Гуменник печели милиони рубли от национални титли и наградни фондове.

В Япония Юма Кагияма комбинира федерална подкрепа и силен рекламен пазар.

Различни системи и фолософии, но реалността е една: олимпийското ниво струва скъпо.