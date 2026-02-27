bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
От една продадена кола до олимпийския връх
530 000 долара зад триумфа на Михаил Шайдоров
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Други

От една продадена кола до олимпийския връх

530 000 долара зад триумфа на Михаил Шайдоров

Половин милион долара за олимпийски шампион. Казахстан отпусна над 530 000 долара за подготовката на олимпийския шампион във фигурното пързаляне Михаил Шайдоров.

Страната не не просто финансира талант – тя инвестира в проект "олимпийско злато“.

Преди няколко години баща му продава автомобила си, за да може синът му да замине за Сочи и да започне работа с Алексей Урманов. Без бюджет, без пари, само с надежда.

Снимка: БГНЕС

През 2025 г. държавата вече стои зад него с пълна сила: 19 лагера. Международни стартове. Психолог. Масажист. Хореографи. Медицински щаб.

И върхът дойде

На леда в Милано/Кортина Шайдоров направи това, което страната не беше виждала от 1994 г., когато Владимир Смирнов триумфира в ски бягането.

Той победи всички. Дори фаворита - Богът на скоковете Иля Малинин – непобеден в 14 поредни турнира. Един провал във волната програма и един безупречен отговор от казахстанеца. И златото смени собственика си.

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

Първо олимпийско злато в историята на страната по фигурно пързаляне.

Колко струва да си част от елита?

Снимка: БГНЕС

В САЩ Малинин разчита на спонсори като The Coca-Cola и Samsung. Годишно има гарантирани около 700 000 долара от договори. Подготовката му за олимпийски цикъл – близо милион.

В Русия Петър Гуменник печели милиони рубли от национални титли и наградни фондове.

В Япония Юма Кагияма комбинира федерална подкрепа и силен рекламен пазар.

Различни системи и фолософии, но реалността е една: олимпийското ниво струва скъпо.

Наричаха я „дебелата Валиева“
Тагове:

пари титла фигурно пързаляне подготовка казахстан премии щаб Зимни олимпийски игри миланокортина 2026 Иля Малинин Михаил Шайдоров

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Крем за ръце за малко да осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)

Крем за ръце за малко да осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)
Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Последни новини

Наркосхема в хотел, български футболист е зад решетките (СНИМКА)

Наркосхема в хотел, български футболист е зад решетките (СНИМКА)
Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Италиански сблъсък в Лига Европа. Срещу кого ще играят останалите в Европа българи?

Италиански сблъсък в Лига Европа. Срещу кого ще играят останалите в Европа българи?
Крем за ръце за малко да осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)

Крем за ръце за малко да осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV