На 17 – шампион. На 18 – рекордьор. Днес – символ на България! (ВИДЕО)

Днес България отново ще държи дъха си — Карлос Насар излиза да защити славата на нашата щанга и да атакува третата световна титла!

Момчето от Червен бряг, което превърна желязото в легенда, отново е готово да покори подиума и да вдигне цял народ на крака!

Там, където другите се огъват, Насар лети. Там, където светът гледа, България триумфира!

Часът и мястото за атака на третата световна титла от Насар са известни - битката в кат. до 94 кг е днес (9 октомври), 20:30 ч., пряко по RING и на VOYO.BG. Можете да проследите състезанието и на живо на btvsport.bg.

Време е за Третата!

Само на 21, но вече легенда. Два пъти световен шампион. Сега идва за ТРЕТАТА!

Роден през 2004 г., Карлос още като тийнейджър показа, че е не просто талант, а явление. На 17 вече беше световен шампион, на 18 — рекордьор, а днес — символ на непоколебим български дух.

Снимка: Lap.bg

Всеки негов опит е урок по воля. В залата – пот и болка. На подиума – стомана и гордост.

Когато Насар вдига, вдига и България!

Отличията на Насар

Световно първенство

- 2019 г. - злато - Лас Вегас, САЩ– младежи – категория до 73 кг

- 2021 г. - злато – Ташкент, Узбекистан – мъже – категория до 81 кг

- 2022 г. - злато - Богота, Колумбия – мъже – категория до 89 кг

- 2024 г. - злато - Манама, Бахрейн – мъже – категория до 89 кг

Европейско първенство

- 2018 г. - злато - Сан Донато, Италия – младежи – категория до 69 кг

- 2021 г. - сребро - Москва, Русия – мъже – категория до 81 кг

- 2022 г. - сребро - Тирана, Албания - мъже - категория до 89 кг

- 2023 г. - злато - Ереван, Армения – мъже – категория до 89 кг

- 2024 г. - злато - София, България – мъже – категория до 89 кг

- 2025 г. - злато - Кишинев, Молдова - мъже - категория до 96 кг

Олимпийски игри

- 2024 г. - злато - Париж, Франция – мъже – категория до 89 кг

Карлос Насар – силата на България. Днес, 20:30 ч., по RING и VOYO.