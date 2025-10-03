Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха

Шест дни преди участието на Карлос Насар на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия трима негови съперници се отказаха.

Трима по-малко

Един от основните конкуренти на българския шампион в категория до 94 килограма - Фарес Ел Бакх от Катар е решил да не вдига във Фьорде, въпреки че предварително бе подал заявка за участие на шампионата на планетата.

Същото се отнася и за Кейдомар Валенила (Колумбия) и Реваз Деветадзе (Грузия). Колумбиецът е сребърен медалист от Токио 2020 и световен шампион от Богота 2022. Грузинецът пък е сребърен медалист от миналогодишното световно първенство в Бахрейн.

Снимка: Lap.bg

Съперниците

Така в групата на Карлос Насар в категория до 94 килограма ще участват само седем щангисти. Освен българския ас, там са още Емре Йозтюрк от Турция, Карим Абокахла от Египет, Рафаел Фридрих от Германия, иранците Алиреза Моени Седех и Али Алипур и олимпийският шампион Киануш Ростами, който вече се състезава за Косово.

Олимпийският шампион Карлос Насар се е устремил към трета световна титла. Ще го видим в действие на 9 октомври (четвъртък) от 20:30 ч. на живо по RING и онлайн на платформата Voyo.bg.

Снимка: Lap.bg

Христо Христов пък ще се включи в надпреварата за второ злато от шампионат на планетата на 10 октомври.

