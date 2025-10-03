bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха

Страх ли ги е? Трима съперници на Карлос Насар се отказаха
Шест дни преди участието на Карлос Насар на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия трима негови съперници се отказаха.

Един от основните конкуренти на българския шампион в категория до 94 килограма - Фарес Ел Бакх от Катар е решил да не вдига във Фьорде, въпреки че предварително бе подал заявка за участие на шампионата на планетата.  

Ангел Русев ще вдига на световното днес! Вижте къде да го гледате!

Същото се отнася и за Кейдомар Валенила (Колумбия) и Реваз Деветадзе (Грузия). Колумбиецът е сребърен медалист от Токио 2020 и световен шампион от Богота 2022. Грузинецът пък е сребърен медалист от миналогодишното световно първенство в Бахрейн.

Така в групата на Карлос Насар в категория до 94 килограма ще участват само седем щангисти. Освен българския ас, там са още Емре Йозтюрк от Турция, Карим Абокахла от Египет, Рафаел Фридрих от Германия, иранците Алиреза Моени Седех и Али Алипур и олимпийският шампион Киануш Ростами, който вече се състезава за Косово.

Олимпийският шампион Карлос Насар се е устремил към трета световна титла. Ще го видим в действие на 9 октомври (четвъртък) от 20:30 ч. на живо по RING и онлайн на платформата Voyo.bg.

Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

Световното първенство по вдигане на тежести може да гледате на живо по RING и Voyo.bg., a първи от българите в битка за медалите излиза Ангел Русев в категория до 60 кг. Гледайте го на живо тази вечер (3 октомври) от 20:30 ч. по RING и на Voyo.bg. 

Христо Христов пък ще се включи в надпреварата за второ злато от шампионат на планетата на 10 октомври.

