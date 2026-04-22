НА ЖИВО: Галя Шатова в битка за европейска титла! (ВИДЕО)

Ден четвърти на европейското първенство по вдигане на тежести!

България вече може да се похвали с титлата на Ангел Русев в кат. до 60 кг. Иван Димов остана със сребро в кат. до 65 кг, а още в първия ден Бояна Костадинова спечели бронз в кат. до 48 кг.

Време е на подиума да излезе Галя Шатова!

Опити

Българката е в категория до 69 кг. Тук може да следите опитите, както и да гледате пряко по RING и на платформата VOYO.BG!

Изтласкване

И последният опит е неуспешен.

Галя рискува със заявка от 124 кг за последния си опит. А след това увеличи тежестта на 125 кг!

Тежестта беше вдигната при второто ѝ излизане на подиума.

Българката е заявила 118 кг за първи опит. За жалост, не успя да се справи с тях от първи опит.

Изхвърляне

Това ѝ отрежда седмо място в това движение!

Но успех на 102 кг! Браво, Галя!

Неуспешен опит на 100 кг.

Галя Шатова заяви 97 кг първоначална тежест. Справи се с тях от първи път!

Програма

22 април (сряда):

15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова

18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък):

15:00 ч. – мъже до 88 кг

18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък):

15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар

18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота):

18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя):

12:00 ч. – жени над 86 кг

15:00 ч. – мъже над 110 кг

Всички тези категории с български коментар ще бъдат излъчени пряко по RING и на платформата VOYO.BG.