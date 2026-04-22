НА ЖИВО: Галя Шатова в битка за европейска титла! (ВИДЕО)

Гледайте опитите ѝ пряко по RING и на VOYO.BG

Ден четвърти на европейското първенство по вдигане на тежести!

България вече може да се похвали с титлата на Ангел Русев в кат. до 60 кг. Иван Димов остана със сребро в кат. до 65 кг, а още в първия ден Бояна Костадинова спечели бронз в кат. до 48 кг. 

Време е на подиума да излезе Галя Шатова!

Опити

Българката е в категория до 69 кг. Тук може да следите опитите, както и да гледате пряко по RING и на платформата VOYO.BG! 

Изтласкване

И последният опит е неуспешен. 

Галя рискува със заявка от 124 кг за последния си опит. А след това увеличи тежестта на 125 кг!

Тежестта беше вдигната при второто ѝ излизане на подиума. 

Българката е заявила 118 кг за първи опит. За жалост, не успя да се справи с тях от първи опит.

Изхвърляне

Това ѝ отрежда седмо място в това движение! 

Но успех на 102 кг! Браво, Галя! 

Неуспешен опит на 100 кг.

Галя Шатова заяви 97 кг първоначална тежест. Справи се с тях от първи път!

Програма

22 април (сряда):
15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова
18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък):
15:00 ч. – мъже до 88 кг
18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък):
15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар
18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота):
18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя):
12:00 ч. – жени над 86 кг
15:00 ч. – мъже над 110 кг

Всички тези категории с български коментар ще бъдат излъчени пряко по RING и на платформата VOYO.BG.

 

"Железните", еп. 6: Новият масажист на Насар: Той е дар Божий! (ВИДЕО)
