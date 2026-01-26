bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 104: Удари под кръста!

Лагерите приключиха, време е за битка

Подготовките на футболните ни грандове за пролетния дял на шампионата са към края. 

Остават още няколко дни преди сезонът да бъде подновен, а ние в "Спортен нюзрум" правим обзор на подготовката и на предстоящите срещи. 

Класирането

Припомняме, че Левски е на върха в класирането с 44 точки. Следват го ЦСКА 1948 и Лудогорец с по 37. А след това са Черно море - 33 и ЦСКА с 31. 

Тепърва предстоят важните битки, които ще определят шампиона. 

Снимка: Lap.bg

Може ли Левски да наруши хегемонията на Лудогорец, който прибира трофея в последните 14 години?

И къде ще се позиционира ЦСКА?

Борбата и Суперкупата

Първият тежък сблъсък между Левски и Лудогорец ще е след седмица за Суперкупата на България.

 

Снимка: Lap.bg

Дали ще видим същия плам като на... държавното първенство по борба? Кой ще раздава крошетата и кой ще съди? 

Очакваме вашите мнения в "Спортен нюзрум" от 13:00 ч. днес! 

Тагове:

левски цска бой борба Сливен станка златева лудогорец Спортен нюзрум

