Спортен нюзрум, еп. 104: Удари под кръста!

Подготовките на футболните ни грандове за пролетния дял на шампионата са към края.

Остават още няколко дни преди сезонът да бъде подновен, а ние в "Спортен нюзрум" правим обзор на подготовката и на предстоящите срещи.

Класирането

Припомняме, че Левски е на върха в класирането с 44 точки. Следват го ЦСКА 1948 и Лудогорец с по 37. А след това са Черно море - 33 и ЦСКА с 31.

Тепърва предстоят важните битки, които ще определят шампиона.

Снимка: Lap.bg

Може ли Левски да наруши хегемонията на Лудогорец, който прибира трофея в последните 14 години?

И къде ще се позиционира ЦСКА?

Борбата и Суперкупата

Първият тежък сблъсък между Левски и Лудогорец ще е след седмица за Суперкупата на България.

Снимка: Lap.bg

Дали ще видим същия плам като на... държавното първенство по борба? Кой ще раздава крошетата и кой ще съди?

Очакваме вашите мнения в "Спортен нюзрум" от 13:00 ч. днес!

