Спортен нюзрум, еп. 74: Левски иска най-милото на Лудогорец

Гледайте новия ни епизод, в който ще говорим за предстоящото дерби

Спортен нюзрум, еп. 74: Левски иска най-милото на Лудогорец

"Спортен нюзрум" се завърна, при това точно навреме за един от най-чаканите мачове у нас! 

Левски посреща Лудогорец утре (19 септември), а ден преди това ще говорим за всичко, свързано със срещата. 

Дербито

Може ли шампионът на България да се реши още през септември? Левски в момента е първи, а Лудогорец - изоставащ на 2 точки. 

"Сините" мечтаят за титла от 2009 г. насам. Разградчани пък я имат от 2012 г. и не я пускат! 

Снимка: Lap.bg

И на фона на този мач, за който билетите свършват като топъл хляб, ще видим кой ще е съдия. 

Левски поиска чуждестранен такъв, от БФС им отговориха с Радослав Гидженов, който ще пристигне директно от терените в Шампионската лига, било тя и младежка. 

Снимка: Lap.bg

И още

Няма как да пропуснем острия завой в кариерата на Ивелин Попов, който само до преди дни бе част от Ботев, а вече е в Арда. 

Очаква се той да дебютира за новия си тим срещу ЦСКА днес, 18 септември. 

Всички тези теми ви представя тандемът Петър Бакърджиев и Иво Бързаков

Гледайте ни! 

В Сърбия определиха Гидженов за

