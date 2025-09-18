Спортен нюзрум, еп. 74: Левски иска най-милото на Лудогорец

"Спортен нюзрум" се завърна, при това точно навреме за един от най-чаканите мачове у нас!

Левски посреща Лудогорец утре (19 септември), а ден преди това ще говорим за всичко, свързано със срещата.

Дербито

Може ли шампионът на България да се реши още през септември? Левски в момента е първи, а Лудогорец - изоставащ на 2 точки.

"Сините" мечтаят за титла от 2009 г. насам. Разградчани пък я имат от 2012 г. и не я пускат!

Снимка: Lap.bg

И на фона на този мач, за който билетите свършват като топъл хляб, ще видим кой ще е съдия.

Левски поиска чуждестранен такъв, от БФС им отговориха с Радослав Гидженов, който ще пристигне директно от терените в Шампионската лига, било тя и младежка.

Снимка: Lap.bg

И още

Няма как да пропуснем острия завой в кариерата на Ивелин Попов, който само до преди дни бе част от Ботев, а вече е в Арда.

Очаква се той да дебютира за новия си тим срещу ЦСКА днес, 18 септември.

Всички тези теми ви представя тандемът Петър Бакърджиев и Иво Бързаков!

Гледайте ни!

