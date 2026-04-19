НА ЖИВО: Започва Евро 2026 - Бояна Костадинова вдига за България! (ВИДЕО)

Следете с нас битката за медалите в кат. до 48 кг

Европейското първенство по вдигане на тежести започва днес, на 19 април в Батуми, Грузия! Страната ни ще бъде представена от 11 щангисти, а опитите им може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG.

Сред тях са хегемонът Карлос Насар, европейските шампиони Ангел Русев, Иван Димов, Христо Христов и Дейвид Фишеров, както и три представителки при дамите. 

Първа от нашите момиче на подиума ще се качи Бояна Костадинова, която ще спори за медалите в като. до 48 кг.

Бояна е родена на 31 януари 2008 г. във Велико Търново. Има бронз от световно за кадети през 2025 г., сребро от Евро 2024 за девойки и още три отличия от шампионати на статия континент за кадетки.

Пълна програма по дни:

19 април (неделя):
15:00 ч.– жени до 48 кг – с участието на Бояна Костадинова
18:00 ч. – жени до 53 кг

20 април (понеделник):
11:00 ч. – мъже до 60 кг – с участието на Ангел Русев и Дениз Данев
14:00 ч. – мъже до 65 кг – с участието на Иван Димов и Здравко Пеловски
17:00 ч. – жени до 58 кг

21 април (вторник):
15:00 ч. – жени до 63 кг
18:00 ч. – мъже до 71 кг – с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда):
15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова
18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък):
15:00 ч. – мъже до 88 кг
18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък):
15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар
18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота):
18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя):
12:00 ч. – жени над 86 кг
15:00 ч. – мъже над 110 кг

Всички тези категории с български коментар ще бъдат излъчени пряко по RING и на платформата VOYO.BG.

 
