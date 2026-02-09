bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
На зимни игри: България - 7 медала, всички съседи - 1

Страната ни е под №39 във вечната ранглиста, само 46 държави имат отличия

На зимни игри: България - 7 медала, всички съседи - 1

Бронзът на Тервел Замфиров в Милано/Кортина 2026 е първи за България от Торино 2006 и втори при мъжете изобщо (след третото място на Иван Лебанов в Лейк Плесид 1980). И е седми общо на зимни игри.

Сноубордът пък се превръща в четвъртият спорт с българско отличие. Той се присъединява към ски бягането, биатлона и шорттрека.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Екатерина Дафовска остава единствената шампионка с подвига си в Нагано 1998. Евгения Раданова е най-титулуваната с три медала.

Къде ни изстреля медалът на Тервел?

Всичко това нарежда България под №39 във вечната ранглиста по нации. Непосредствено след Латвия и пред Испания.

Кръгла нула

Всъщност едва 46 нации могат да се похвалят с отличие. А съпоставката със съседните ни държави е категорично в наша полза.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Срещу Турция, Сърбия, Гърция и Северна Македония стои кръгла нула. Единствено Румъния може да се похвали с бронз - на Николае Нягое и Йон Панцуру на двойка бобслей от Гренобъл 1968.

В интерес на истината - вече несъществуващата Югославия фигурира в класирането с 4 медала (3 сребърни и един бронзов). В състава й обаче влизат Хърватия и Словения, които са големи сили в зимните спортове.

Като самостоятелни държави словенците имат цели 24 отличия, а хърватите - 11.

Тагове:

България съседи евгения раданова екатерина дафовска медали отличия Зимни олимпийски игри нации тервел замфиров

