Начева: Посвещавам резултата на всички, които бяха до мен (ВИДЕО)

Лекоатлетката Александра Начева, която се завърна сред елита с осмо място в тройния скок на световното, посвети резултата на всеки, вярвал в нея.

24-годишната националка не бе участвала в голямо състезание при жените от юни 2024 г., когато завърши четвърта на европейското първенство в Рим. След това тя получи травма в глезена, претърпя операция и бе принудена да пропусне Олимпийските игри в Париж, както и целия следващ сезон.

"Ние спортистите сме малко странни същества, че винаги гоним някакъв максимум и перфекционизъм. В началото на сезона си казах, че ще е просто уникално постижение за мен след тежкия ми период, дори да стигна до световното първенство. Вече, когато бях сигурна, че ще участвам, там започна желанието за осмица, а като си подсигурих осмицата, после започна друго желание. Очаквания нямах, исках да покажа един хубав резултат и мисля, че го постигнах. Исках да покажа хубав резултат на себе си", каза днес Начева при завръщането си от Торун (Полша).

Емоционално завръщане

"Посвещавам резултата на всички, които бяха до мен. Всеки, които ми е бил подкрепа и е вярвал, че отново ще се върна в елита"

"Такава емоция не съм изпитвала скоро. Бях много доволна от себе си и си казах "Браво!". Сега вече, още от днес, даже сутринта тренирах, гоня медали. В тройката винаги всички сме еднакво подготвени.", коментира още Алекс.

Начева, която дебютира на шампионат на планетата в зала, постигна най-добър личен резултат за сезона с 14.05 м. Така за първи път от 25 години България има атлетка в топ 8 в тройния скок в зала. През 2001 г. Тереза Маринова стана световна №1 в дисциплината в Лисабон.