Начева: Посвещавам резултата на всички, които бяха до мен (ВИДЕО)

Лекоатлетката направи мечтано завръщане след тежката контузия

Лекоатлетката Александра Начева, която се завърна сред елита с осмо място в тройния скок на световното, посвети резултата на всеки, вярвал в нея.

24-годишната националка не бе участвала в голямо състезание при жените от юни 2024 г., когато завърши четвърта на европейското първенство в Рим. След това тя получи травма в глезена, претърпя операция и бе принудена да пропусне Олимпийските игри в Париж, както и целия следващ сезон.

"Ние спортистите сме малко странни същества, че винаги гоним някакъв максимум и перфекционизъм. В началото на сезона си казах, че ще е просто уникално постижение за мен след тежкия ми период, дори да стигна до световното първенство. Вече, когато бях сигурна, че ще участвам, там започна желанието за осмица, а като си подсигурих осмицата, после започна друго желание. Очаквания нямах, исках да покажа един хубав резултат и мисля, че го постигнах. Исках да покажа хубав резултат на себе си", каза днес Начева при завръщането си от Торун (Полша).

Снимка: Българска Федерация Лека Атлетика

Емоционално завръщане

"Посвещавам резултата на всички, които бяха до мен. Всеки, които ми е бил подкрепа и е вярвал, че отново ще се върна в елита"

"Такава емоция не съм изпитвала скоро. Бях много доволна от себе си и си казах "Браво!". Сега вече, още от днес, даже сутринта тренирах, гоня медали. В тройката винаги всички сме еднакво подготвени.", коментира още Алекс.

Начева, която дебютира на шампионат на планетата в зала, постигна най-добър личен резултат за сезона с 14.05 м. Така за първи път от 25 години България има атлетка в топ 8 в тройния скок в зала. През 2001 г. Тереза Маринова стана световна №1 в дисциплината в Лисабон.

Малко сълзи на пистата и осмо място в света! (ВИДЕО)
 
България травма завръщане операция световно първенство световно контузия троен скок Полша емоционално Осмо място александра начева торун алекс начева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

"Живот на скорост", епизод 3: Пътят към медала (ВИДЕО)
