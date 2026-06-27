Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Наказание този път донесе точка на Никола Цолов Българинът във Формула 2 е печеливш от грешката на съперник Снимка: Lap.bg

Никола Цолов - единственият българин във Формула 2, този път излезе печеливш от наказанията след спринта на Гран при на Австрия.

При първоначалното подреждане след финала българинът остана девети, но след това действие на конкурентът му Рафаел Камара бе разследвано и му даде по-предна позиция.

Така Цолов прибра едно място и една точка към актива си за класирането при пилотите.

Сблъсък

Самият български пилот на "Ред Бул" претърпя инцидент още в началото на надпреварата, когато бе блъснат от Джошуа Дюрксен от "Инвикта". Той обаче не напусна пистата и премина девети през финалната линия, наваксвайки 6 места.

Снимка: Lap.bg

Що се касае Камара, той е наказан за инцидента в завой номер 3, когато удари и изкара от състезанието Оливър Гьоте от "МП Мотоспорт". Това повлия и на карането на Цолов.

"Записът на Камара доказва, че той е имал пълна видимост на случващото се пред него и е можел да намали скоростта, за да избегне сблъсък. Поради тази причина, стюардите решават, че Камара носи цялата вина за удара и съответно той е нарушил правилата", се казва в становището на Формула 2.

Така към времето на Камара се прибавят 5 секунди, което изкачва Цолов на осмото място и му дава точка.

Снимка: Lap.bg

Класиране

Българинът е на второ място при пилотите с 81 точки, а водачът Габриел Мини е с 90.

Същинският старт на Гран при на Австрия е на 28 юни от 11:00 ч. българско време. Цолов ще стартира трети.