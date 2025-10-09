Насар: Лошо се получи - дадох им надежда, че могат (ВИДЕО)

Удовлетворение след една от най-ценните си титли. Това усеща Карлос Насар, който стъпи за трети път на световния връх в щангите.

Пред bTV шампионът заяви с усмивка, че се е получило лошо за съперниците му - дал им е надежда, че могат да го победят.

Във Фьорде (Норвегия) Насар завърши на четвърто място в изхвърлянето с едва един успешен опит - на 173 кг, и грешки на 178 и 182, но размаза конкуренцията в изтласкването с 210, 219 и световен рекорд от 222 кг. в движението за двубой от 395 кг. Така Карлос стана №1 и в новата си кат. до 94 кг.

Най-силен е когато не вярват в него

"Когато казват, че няма да успея, точно тогава съм най-мотивиран. Истината е, че предпочетох да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото да е сребърен. Не ми прилича. В последната година ми се получава изхвърлянето, но явно този път реших да вкарам напрежение"

"Това е една от най-ценните ми титли, защото много хора ме подкрепят, много хора очакваха да взема златния медал. Аз ги накарах за момент да се съмняват, но се преборих. Дадох на хората това, което заслужават. Българското знаме беше най-отгоре, чухме химна и много българи пяха "Българи юнаци!". Благодаря на всички за подкрепата. Обичам ви!"

"Накарах ги да усетят българската сила. Още по-лошо стана, че им дадох малко надежда да спечелят. Така най-много боли."

"Какво следва? Пълна почивка няма никога. Не спираме да работим и имаме толкова много успехи. Работата ми харесва, обичам това, което правя. Удовлетворен съм. А падналият глас ми е от викане, от тревога, от хъс, от мотивация, от радост. В събота медалите пътуват за София.", каза Насар след триумфа.

