Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)

Шамил Алиевич Мамедов е името, което в последните няколко дни се препредава от уста на уста в средите на българската борба.

Той е човекът, който преобърна нагоре с краката федерацията и след последното заседание на Управителния съвет получи право да представя България. Това противоречи на идеята, с която президентът Станка Златева и екипът ѝ взеха властта в началото на годината - без натурализирани борци в националния тим и доверие само към такива от българските школи.

Само че Мамедов успя да получи доверие от членовете на УС, докато Златева гласува "въздържал се". И след това новоизпеченият български борец замина на... поклонение в Мека.

С приятели

За пътуването на Мамедов следим от активността му в социалните мрежи. Той достигна Мека с полети през Рим и Доха.

Снимка: Instagram

Заедно с него са още двама борци - Алберт Макоев и Рамазан Багавудинов.

Тримата публикуваха снимки от свещеното посещение на Мека.

Един от петте стълба на Исляма

Поклонението в град Мека и посещението на посещението на Свещената джамия, е един от петте стълба на Исляма.

Всяка година хиляди, а дори и милиони мюсюлмани предприемат такова поклонение.

Снимка: Instagram

То е сред средствата за достигане на най-важната цел в исляма - да отдаде душата, тялото и волята си на Аалах.

Освен да посетят Мека, мюсюлманите трябва да спазват пост, да се молят, да изрекат искрено думи от Корана, да даряват на бедни и нуждаещи се.

Къде ще тренира?

Кога ще се върне Мамедов и в кой клуб ще тренира у нас, все още не е ясно.

Припомняме, че федерацията изисква всички борци от националния тим да водят централизирана подготовка с националните треньори.

Именно това условие бе причината федерацията да не разчита вече на олимпийските шампиони от Париж - Магомед Рамазанов и Семен Новиков.