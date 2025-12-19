bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)

Религията е от огромна важност за Шамил Алиевич Мамедов

Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)
Instagram

Шамил Алиевич Мамедов е името, което в последните няколко дни се препредава от уста на уста в средите на българската борба. 

Той е човекът, който преобърна нагоре с краката федерацията и след последното заседание на Управителния съвет получи право да представя България. Това противоречи на идеята, с която президентът Станка Златева и екипът ѝ взеха властта в началото на годината - без натурализирани борци в националния тим и доверие само към такива от българските школи. 

Само че Мамедов успя да получи доверие от членовете на УС, докато Златева гласува "въздържал се". И след това новоизпеченият български борец замина на... поклонение в Мека. 

С приятели

За пътуването на Мамедов следим от активността му в социалните мрежи. Той достигна Мека с полети през Рим и Доха. 

Снимка: Instagram

Заедно с него са още двама борци - Алберт Макоев и Рамазан Багавудинов. 

Тримата публикуваха снимки от свещеното посещение на Мека. 

Един от петте стълба на Исляма

Поклонението в град Мека и посещението на посещението на Свещената джамия, е един от петте стълба на Исляма. 

Всяка година хиляди, а дори и милиони мюсюлмани предприемат такова поклонение. 

Снимка: Instagram

То е сред средствата за достигане на най-важната цел в исляма - да отдаде душата, тялото и волята си на Аалах. 

Освен да посетят Мека, мюсюлманите трябва да спазват пост, да се молят, да изрекат искрено думи от Корана, да даряват на бедни и нуждаещи се. 

Къде ще тренира?

Кога ще се върне Мамедов и в кой клуб ще тренира у нас, все още не е ясно. 

Припомняме, че федерацията изисква всички борци от националния тим да водят централизирана подготовка с националните треньори. 

Дагестанецът, който разцепи българската борба (ВИДЕО)

Именно това условие бе причината федерацията да не разчита вече на олимпийските шампиони от Париж - Магомед Рамазанов и Семен Новиков. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 

Тагове:

борба поклонение мека Шамил Мамедов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)
31 години откакто Христо Стоичков прегърна

31 години откакто Христо Стоичков прегърна "Златната топка"
Григор Димитров влиза в българските училища

Григор Димитров влиза в българските училища

Последни новини

Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)
Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Дагестанецът, който разцепи българската борба (ВИДЕО)

Дагестанецът, който разцепи българската борба (ВИДЕО)
Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV