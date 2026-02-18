bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В деня на падането: Още една трагедия за Линдзи Вон

Ще те обичам завинаги, мое голямо момче, неутешима е легендата

В деня на падането: Още една трагедия за Линдзи Вон

Едно зло никога не идва само. Ужасна новина очакваше Линдзи Вон при прибирането й у дома. Оказа се, че в деня след падането й в спускането на зимните олимпийски игри е издъхнало любимото й куче. Трагедията допълнително помрачила настроението й, докато хирурзите в Тревизо я подлагаха на операция след операция.

41-годишната американка съобщи за смъртта на 13-годишния Лео в Instagram в сряда. "Трябваше да се сбогувам с моето голямо момче, докато се намирах в болничното легло. Лео почина и се присъедини към Луси и Беър в рая", написа тя.

"Това бяха невероятно трудни няколко дни. Вероятно най-трудните в живота ми. Все още не съм се примирила, че го няма..."

Вон: Кракът ми е на парчета, но отново съм у дома! (ВИДЕО)

На 8 февруари Вон стартира със скъсана кръстна връзка на лявото коляно и след 13 секунди падна тежко, при което получи фрактура на същия крак. Някъде по това време Лео получил сърдечна недостатъчност на фона на скорошна диагноза рак на белия дроб. Той починал на следващия ден.

"Изпитваше болка и тялото му вече не можеше да се справи със силния му ум. Загубих много важни за мен неща за толкова кратко време. Не мога да повярвам. Момчето ми е с мен от втората ми травма на предната кръстна връзка, когато имах най-голяма нужда от него. Държеше ме на дивана, докато гледах олимпийските игри в Сочи. Лежеше до мен и ме гушкаше, винаги ме караше да се чувствам в безопасност и обичана. Преживяхме толкова много заедно за 13 години."

Ангелите на Линдзи: Защо от Вон не се отделя експерт по козметични процедури?

Линдзи очаква да мине известно време, преди да може "емоционално да осмисли нещата". "Знам, че сега Лео е с майка си Линда, която почина през 2022 година. Също така с Луси и Беър. С майка ми, баба и дядо ми. И толкова много хора, които загубих през последните няколко години. Успокоява ме факта, че вече не изпитва болка. Никога няма да има друг Лео. Той винаги ще бъде първата ми любов."

Вон допълни, че когато затвори очи преди следващата операция, ще мисли за своя непрежалим приятел. "Ще те обичам завинаги, мое голямо момче", написа тя.

