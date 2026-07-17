Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов потегля от втора редица в Белгия Българският пилот с шансове за победа и на пистата "Спа" Снимка: Lap.bg

Никола Цолов завърши на четвърто място квалификацията за Гран при на Белгия от Формула 2, финиширайки с три десети пасив от победителя Рафаел Камара. Така българският пилот на Кампос Рейсинг ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт ще бъде на четвърта.

Цолов заемаше трето място с първия комплект гуми, след като завъртя обиколка в рамките на 1:57.389 минути и бе с две десети по-бавен от временния лидер Алекс Дън. Прибирането стана по-късно от традиционното, след като квалификацията бе забавена с червен флаг заради инцидент със съотборника на българина - Ноел Леон.

Пилотите се завърнаха на трасето с гуми суперсофт по-малко от 10 минути преди края на квалификацията, но само един от тях успя да запише бърза обиколка, било то и забавена в последния сектор с жълт флаг. Това бе Леон, който изостана със стотна от Цолов, но неговото време бе анулирано. Причина за червения флаг пък бе спиране на стартовата права на Лорънс ван Хьопен, което принуди всички да се приберат в бокса.

Лош ден за основния съперник

Пилотите получиха три минути в края и успяха да запишат по една бърза обиколка, а Цолов завърши четвърти с 1:56.699 минути. Той ще започне основното състезание до Алекс Дън (1:56.492), а на първа редица ще бъдат победителят в квалификацията Рафа Камара (1:56.306) и Тасанапол Интрапувашак (1:56.345).

По правилото на обърната решетка Цолов ще започне спринтовото състезание в събота от седмо място, отново до Дън.

Българският пилот на Кампос Рейсинг има шансове да спечели от всяка една от тези позиции, а добрата новина за него бе лошият ден за неговия основен съперник за титлата Габриеле Мини. Италианецът, който има пасив от 17 точки, ще започне и двете състезания от 13-о място.