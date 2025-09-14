bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Трагедия на пътя: камион уби фигуристка

Фатален инцидент в Залцбург

Трагедия на пътя: камион уби фигуристка

Светът на фигурното пързаляне потъна в тъга след жесток инцидент в Залцбург. 23-годишната надежда на Австрия – Юлия Мари Гайзер – загуби живота си, пометена от камион. Тя е карала колело в центъра на града, когато 46-годишният шофьор отнеме предимството ѝ на пътя и я блъска.

Издъхнала е на място

Ударът бил толкова силен, че дори бързата реакция на спешните екипи не могла да я върне към живот. Младата спортистка издъхнала на място.

Шофьорът е арестуван. Тестовете за алкохол и наркотици били отрицателни, но това не намалява тежестта на трагедията.

Юлия е родена в Бриксен, Южен Тирол, но Австрия е страната, която тя избира да представлява и прославя. Премества се в Залцбург заради образованието си и за да тренира в най-добрите условия.

Историята ѝ е вдъхновение. За разлика от мнозина в този спорт, тя не се качва на леда на 4-5 години, а чак на осем – възраст, когато повечето вече имат години опит зад гърба си. Но това не я спира.

Стигна до националния отбор

С упоритост и огромна страст тя наваксва пропуснатото, превръщайки всеки неуспех в стимул за още повече труд. С постоянство и талант Юлия стига дотам, че получава покана за националния отбор на Австрия – мечта, сбъдната с цената на безброй часове тренировки.

Анелиз Шенк, ръководител на секцията по фигурно пързаляне на провинциалния комитет FISG, си спомня за нея със сълзи в очите:

„За Юлия фигурното пързаляне не беше просто спорт – то беше нейният живот. Тя се пързаляше с такава страст, че вдъхновяваше всички около себе си. Въпреки късния си старт, постигна невероятни успехи. Тя споделяше своята любов към леда и с по-младите – винаги готова да помага и да предава опита си.“

Новината за внезапната ѝ смърт дълбоко разтърси родния ѝ град. Кметът на Бриксен, Андреас Юнгман, изрази съболезнования от името на цялата общност:

„Това е огромна загуба – не само за семейството и приятелите на Юлия, но и за целия свят на спорта.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Заедно в живота и след него. Погребаха легенди във фигурното пързаляне един до друг
Тагове:

талант катастрофа наркотици Италия алкохол спешна помощ фигурно пързаляне смърт австрия Юлия Мари Гайзер

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Рами Киуан остана със сребро на световното в Ливърпул (ВИДЕО)

Рами Киуан остана със сребро на световното в Ливърпул (ВИДЕО)
На фона на викове

На фона на викове "Оставка": ЦСКА изстрада първа победа
България е на крака! Невероятна победа на Александър Василев! (ВИДЕО)

България е на крака! Невероятна победа на Александър Василев! (ВИДЕО)
Разочарование за Иван Иванов на Купа

Разочарование за Иван Иванов на Купа "Дейвис" (ВИДЕО)
Смела България показа на Германия кой е шефът!

Смела България показа на Германия кой е шефът!

Последни новини

Рами Киуан остана със сребро на световното в Ливърпул (ВИДЕО)

Рами Киуан остана със сребро на световното в Ливърпул (ВИДЕО)
На фона на викове

На фона на викове "Оставка": ЦСКА изстрада първа победа
Валентина Георгиева е на финал за Световната купа

Валентина Георгиева е на финал за Световната купа
Кръстев дебютира за Оксфорд, изработи червен картон

Кръстев дебютира за Оксфорд, изработи червен картон
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV