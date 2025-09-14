Трагедия на пътя: камион уби фигуристка

Светът на фигурното пързаляне потъна в тъга след жесток инцидент в Залцбург. 23-годишната надежда на Австрия – Юлия Мари Гайзер – загуби живота си, пометена от камион. Тя е карала колело в центъра на града, когато 46-годишният шофьор отнеме предимството ѝ на пътя и я блъска.

Издъхнала е на място

Ударът бил толкова силен, че дори бързата реакция на спешните екипи не могла да я върне към живот. Младата спортистка издъхнала на място.

Шофьорът е арестуван. Тестовете за алкохол и наркотици били отрицателни, но това не намалява тежестта на трагедията.

Юлия е родена в Бриксен, Южен Тирол, но Австрия е страната, която тя избира да представлява и прославя. Премества се в Залцбург заради образованието си и за да тренира в най-добрите условия.

Историята ѝ е вдъхновение. За разлика от мнозина в този спорт, тя не се качва на леда на 4-5 години, а чак на осем – възраст, когато повечето вече имат години опит зад гърба си. Но това не я спира.

Стигна до националния отбор

С упоритост и огромна страст тя наваксва пропуснатото, превръщайки всеки неуспех в стимул за още повече труд. С постоянство и талант Юлия стига дотам, че получава покана за националния отбор на Австрия – мечта, сбъдната с цената на безброй часове тренировки.

Анелиз Шенк, ръководител на секцията по фигурно пързаляне на провинциалния комитет FISG, си спомня за нея със сълзи в очите:

„За Юлия фигурното пързаляне не беше просто спорт – то беше нейният живот. Тя се пързаляше с такава страст, че вдъхновяваше всички около себе си. Въпреки късния си старт, постигна невероятни успехи. Тя споделяше своята любов към леда и с по-младите – винаги готова да помага и да предава опита си.“

Новината за внезапната ѝ смърт дълбоко разтърси родния ѝ град. Кметът на Бриксен, Андреас Юнгман, изрази съболезнования от името на цялата общност:

„Това е огромна загуба – не само за семейството и приятелите на Юлия, но и за целия свят на спорта.“

