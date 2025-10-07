Първата шампионка на Украйна е на дъното: продава дом и вещи

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Развод и финансови затруднения

Оксана Баюл, първата олимпийска шампионка по фигурно пързаляне на Украйна, преживява тежък период в живота си. След развода си и финансови затруднения, тя е принудена да продава личните си вещи – дрехи, мебели и дори дома си в Шривпорт, САЩ.

Фигуристката се премества в Съединените щати в средата на 90-те години, но животът ѝ там не е лесен. Тя се сблъсква с проблеми с алкохола, а личният ѝ живот е белязан от скандали и загуби.

„Спечелих всички пари на света – и после ги загубих. Бях омъжена, а сега съм разведена. Ако паднете на леда, представете си колко пъти трябваше да падам и да се изправям аз...“, споделя Баюл в социалните мрежи.

Купува луксозен дом за 600 000 долара

През 2022 г. тя купува луксозен дом за 600 000 долара с намерение да отвори школа по фигурно пързаляне, но проектът не се реализира. Поради финансови затруднения сега имотът се предлага за продажба на цена от 1,2 милиона долара. Домът разполага с пет спални, четири бани, шест гаража и фонтан.

Предаде Украйна заради руското знаме

В момента олимпийската шампионка се връща в Лас Вегас, където е живяла преди, започвайки нов етап в живота си.

„Благодаря ти, Шривпорт! Къщата е за продажба, връщам се в Лас Вегас. Обичам ви всички. Много съжалявам, че се случи така. Не мога да си изкарвам прехраната в Шривпорт“, пише Баюл.

