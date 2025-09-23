bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Нов сюжет в борбата: Гриша Ганчев спрял депутат за медал

&quot;Призьорите на почетната стълбичка ще носят български имена&quot;

Поредно тежко обвинение в българската борба. От родната федерация обявиха в официална позиция, че Гриша Ганчев е спрял Даниел Александров по пътя към медалите на световното първенство в Загреб.

Именно депутатът от ГЕРБ, който вече няколко пъти прекратява кариерата си, беше включен в състава вместо олимпийския шампион Семен Новиков (категория до 87 кг в класическия стил). Той отпадна след две загуби.

"Относно ограбването по пътя към медала на Даниел Александров, адресатът на вендетата е "меценатът" от село Микре, Ловешка област - ситуация, която за съжаление напомня, че борбата ни не е само на тепиха", се посочва в позицията.

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения

Наши и чужди

От федерацията изказаха благодарности към всички треньори, състезатели и длъжностни лица, които "положиха усилия за подготовката и достойното представяне на българските борци (не на руските, украинските, арменските и всички останали бивши съветски републики) на световното първенство в Загреб."

Всъщност на шампионата участваха цели четирима натурализирани борци - всички в свободния стил. В отсъствието на Новиков, другия златен медалист от Париж 2024 - Магомед Рамазанов, и европейския шампион Кирил Милов България спечели един медал - сребро на Юлияна Янева.

Позицията на БФБорба

Въпреки краткия период на работа на новото ръководство, изцяло с български треньори и подготовка, проведена основно в Република България, постигнахме значими успехи един сребърен медал и два финала за бронзовите отличия. Това е ясен знак, че когато влагаме труд и вяра в нашите кадри, всеотдайност и професионализъм, резултатите идват.

Специални благодарности отправяме към Юлияна Янева, която със своята борбеност доказа, че българската борба има бъдеще. Не бива да забравяме и Биляна Дудова, която въпреки липсата на късмет на малкия финал, демонстрира класа и характер.

Федерацията по борба обясни за Хубулов: Имаше си уважителна причина

В битката за медал Ахмед Магамаев показа, че и натурализирани състезатели могат да обичат и защитават българския флаг неговата борба с олимпийски шампион беше равностойна, макар резултатът да бе повлиян от странични фактори.

Относно ограбването по пътя към медала на Даниел Александров, адресатът на вендетата е меценатът“ от село Микре, Ловешка област - ситуация, която за съжаление напомня, че борбата ни не е само на тепиха.

Смешен плач

Колкото и да продължава смешният плач на нашите приятели“, които трудно приемат възхода на българската борба, бъдещето е ясно - призьорите на почетната стълбичка ще носят български имена и ще бъдат водени от български треньори.

Българската федерация по борба ще продължи да работи с пълна отдаденост за развитието на нашия спорт в България, за изграждането на наши шампиони, подготвени от български треньори, и за достойното представяне на България на международната сцена."

депутат борба световно станка златева гриша ганчев даниел александров

