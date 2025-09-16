Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!

Никола Цолов е с още една крачка по-близо до голямата цел. Българинът ще кара във Формула 2 от следващия сезон, като новината съобщи самият той в социалните мрежи.

Цолов, който завърши втори в крайното класиране и е рекордьор по победи във Формула 3, ще продължи да се състезава за испанския отбор Кампос Рейсинг. Но на следващото ниво в йерархията на автомобилния спорт.

След като спечели титлата във Формула 4, Никола прекара три сезона във Формула 3 - най-напред с екипа на ART Grand Prix.

Следваща крачка

18-годишният българин спечели спринтовете в Монако и Австрия миналата година, както и в Бахрейн този сезон. Успехите му в основни състезания са в Унгария (2024) и Монако (2025).

BREAKING: @NikolaTsolov makes the step up with @CamposRacing for 2026



The 2025 @Formula3 vice-champion sticks with the same team with which he shared great success #F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/1zzeOzKp52 — Formula 2 (@Formula2) September 16, 2025

“Изключително сме горди, че ще продължим да работим с Никола за още една година - заяви Адриан Кампос-младши, шефът на Кампос Рейсинг. - Той направи първите си стъпки в едноместните автомобили с нас. С нас има шампионска и вицешампионска титла, което е доказателство за изключителния му талант Формула 2, разбира се, е друго ниво, но Никола вече има богат опит, въпреки че е още млад."

Тестове в Абу Даби

Роден в София на 21 декември 2006 г., Цолов регистрира срещу името си впечатляващ рекорд както в националния, така и в международния картинг, преди да премине към едноместните автомобили с Кампос Рейсинг през 2022 г. Тогава той стана абсолютен шампион през въпросния сезон в F4 Spain, когато спечели титлата с 13 победи и още 5 подиума само от 21 старта.

С наближаването на края на настоящия сезон в първите дни на декември, ФИА Формула 2 избра пистата Яс Марина в Абу Даби (ОАЕ) за домакин на тридневни отборни тестове от 10 до 12 декември, което предоставя перфектната възможност да се започнат полагането на основите за 2026 г.