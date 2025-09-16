bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!

Българският пилот ще продължи да се състезава за Кампос Рейсинг

Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!

Никола Цолов е с още една крачка по-близо до голямата цел. Българинът ще кара във Формула 2 от следващия сезон, като новината съобщи самият той в социалните мрежи.

Цолов, който завърши втори в крайното класиране и е рекордьор по победи във Формула 3, ще продължи да се състезава за испанския отбор Кампос Рейсинг. Но на следващото ниво в йерархията на автомобилния спорт.

След като спечели титлата във Формула 4, Никола прекара три сезона във Формула 3 - най-напред с екипа на ART Grand Prix.

Следваща крачка

18-годишният българин спечели спринтовете в Монако и Австрия миналата година, както и в Бахрейн този сезон. Успехите му в основни състезания са в Унгария (2024) и Монако (2025).

“Изключително сме горди, че ще продължим да работим с Никола за още една година - заяви Адриан Кампос-младши, шефът на Кампос Рейсинг. - Той направи първите си стъпки в едноместните автомобили с нас. С нас има шампионска и вицешампионска титла, което е доказателство за изключителния му талант Формула 2, разбира се, е друго ниво, но Никола вече има богат опит, въпреки че е още млад."

Тестове в Абу Даби

Роден в София на 21 декември 2006 г., Цолов регистрира срещу името си впечатляващ рекорд както в националния, така и в международния картинг, преди да премине към едноместните автомобили с Кампос Рейсинг през 2022 г. Тогава той стана абсолютен шампион през въпросния сезон в F4 Spain, когато спечели титлата с 13 победи и още 5 подиума само от 21 старта.

С наближаването на края на настоящия сезон в първите дни на декември, ФИА Формула 2 избра пистата Яс Марина в Абу Даби (ОАЕ) за домакин на тридневни отборни тестове от 10 до 12 декември, което предоставя перфектната възможност да се започнат полагането на основите за 2026 г.

 

 

Силен Цолов завърши сезона на второ място

