Силен Цолов завърши сезона на второ място

Сезонът във Формула 3 завърши, а Никола Цолов зае престижното второ място в генералното класиране при пилотите. Шампион е Рафаел Камара от Бразилия, който си осигури титлата още в Гран При на Унгария.

Цолов е втори

В последното състезание за годината Българския лъв завърши на второ място, след съотборника си Тасанапол Интрапувашак. Претендентът на Цолов за второто място при пилотите Тим Трамниц пък завърши извън зоната на точките. Той дори бе изпреварен и от Мари Боя за третата позиция.

Двойната победа на Кампос Рейсинг означава, че отборът печели титлата при конструкторите, изпреварвайки Тридент.

Така българският пилот завършва сезона с достойно представяне, като дори имаше шанс за първото място, но нямаше достатъчно късмет. Припомняме, че на пистата "Ред Бул Ринг" в Австрия победата на Цолов бе отнета заради износена планка под пода на болида, която е с 0,2 милиметра над допустимото. Тази ситуация бе добре дошла за Рафаел Камара, който тогава натрупа сериозен актив от точки.

Преди дни се появиха слухове, че от другия сезон Цолов ще се състезава във Формула 2, след като неговото име се появи във сайта на Ф2. Все още обаче тази информация не е потвърдена.