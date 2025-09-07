bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Силен Цолов завърши сезона на второ място

Българския лъв си гарантира втората позиция при пилотите

Силен Цолов завърши сезона на второ място
Lap.bg

Сезонът във Формула 3 завърши, а Никола Цолов зае престижното второ място в генералното класиране при пилотите. Шампион е Рафаел Камара от Бразилия, който си осигури титлата още в Гран При на Унгария.

Цолов е втори

В последното състезание за годината Българския лъв завърши на второ място, след съотборника си Тасанапол Интрапувашак. Претендентът на Цолов за второто място при пилотите Тим Трамниц пък завърши извън зоната на точките. Той дори бе изпреварен и от Мари Боя за третата позиция.

Двойната победа на Кампос Рейсинг означава, че отборът печели титлата при конструкторите, изпреварвайки Тридент.

Така българският пилот завършва сезона с достойно представяне, като дори имаше шанс за първото място, но нямаше достатъчно късмет. Припомняме, че на пистата "Ред Бул Ринг" в Австрия победата на Цолов бе отнета заради износена планка под пода на болида, която е с 0,2 милиметра над допустимото. Тази ситуация бе добре дошла за Рафаел Камара, който тогава натрупа сериозен актив от точки.

Преди дни се появиха слухове, че от другия сезон Цолов ще се състезава във Формула 2, след като неговото име се появи във сайта на Ф2. Все още обаче тази информация не е потвърдена.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

формула 2 пилот формула 3 ред бул ринг конструктори Никола Цолов Кампос Рейсинг Рафаел Камара Тим Трамниц мари боя тасанапол интрапувашак

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач

На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач
Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно

Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно
Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!

Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!
Весела Лечева: Иван и Александър вече са част от световния елит!

Весела Лечева: Иван и Александър вече са част от световния елит!
Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Последни новини

Момиче за 42 милиона долара: Титла и победа №100 за Сабаленка (ФАКТФАЙЛ)

Момиче за 42 милиона долара: Титла и победа №100 за Сабаленка (ФАКТФАЙЛ)
На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач

На косъм от трагедия! 19-годишен си глътна езика по време на мач
Малки великани: Волейболистки събират пари за ученически игри в Китай

Малки великани: Волейболистки събират пари за ученически игри в Китай
Маги Малеева пред bTV: Не искам примери от билбордове, искам Сашо и Иван да са примерите (ВИДЕО)

Маги Малеева пред bTV: Не искам примери от билбордове, искам Сашо и Иван да са примерите (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV