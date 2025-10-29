bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Обещаващ джудист загина само на 16 в тежка катастрофа. 7 деца са в болница

Още 3 деца пострадаха. Бащата на младежа с първи думи

Обещаващ джудист загина само на 16 в тежка катастрофа. 7 деца са в болница

Тежка катастрофа със спортисти потопи в скръб Сърбия. Тя се случи в ранните часове на днешния ден, 29 октомври, на пътя Нови Сад - Белград, малко след рампата за плащане на таксата за пътуване. 

При инцидента загина 16-годишният джудист Лазар П. Седем други непълнолетни, пътували в автомобила, са приети в болница. Те са на възраст между 13 и 16 години. В тежко състояние е шофьорът С.С., на 43 години. Той е и треньор на джудистите. 

Все още се изясняват причините, довели до тежката ситуация, когато автомобилът е излязъл от платното, скъсал е мантинелата и се е преобърнал в канавка.

Шампиони 

Децата са част от школата на Партизан и са се връщали от международен турнир в Азербайджан. В надпреварата те спечелиха 4 златни медала, с които се похвалиха от клуба. 

След турнира младежите хванали самолетен полет от Баку до Будапеща, а от там продължили към Белград с автомобили. 

В първия пътували момичетата, а във втория - момчетата. 

Двата автомобила спрели за кратко минути преди катастрофата. Очевидци отричат умора на шофьора. 

Младият джудист е загинал още на място. Друг от пострадалите е с травма на гърба и е транспортиран в Белград. Пострадал младеж остава за наблюдение в болницата в Нови Сад, където е обработена отворена рана

Останалите са с по-леки наранявания. 

Бащата

На мястото на трагедията веднага са пристигнали и родителите на пострадалите. 

Бащата на загиналото момче трогна всички с думите след катастрофата: "Един млад живот е погубен. Другият ми син е в болницата. Още не знаем как е". 

От Партизан вече изразиха своите съболезнования към семейството и близките на починалия джудист.

