"Обичам тялото си, но не и социалните мрежи": истината за тормоза във фигурното пързаляне

Чехкиня говори за най-тъмната си битка

Чешките фигуристи Натали Ташлерова и Филип Ташлер завършиха на четвърто място на последното за сезона до момента Гран при за трети пореден път. Но тук няма да говорим за класиране и точки. Но истинската битка на Натали не се води на леда.

През по-голямата част от живота си съм била спортистка. Всичко трябваше да е перфектно представянето, тялото, усмивката. Мислех, че това е сила. Но натискът почти ме съсипа“, разкрива Натали.

Цикълът ѝ спира за цяла година

През 2019 г. развива анорексия. Миналия сезон цикълът ѝ спира за цяла година, храносмилателната система отказва, енергията и радостта изчезват. Тялото ми просто се опитваше да оцелее. Стресът влияеше и на ума ми. Контузих глезена си и исках да се откажа. Бях изтощена до краен предел.“

Тормозът в социалните мрежи е постоянен: коментари за теглото, статии, които я карат да се чувства неадекватна. Тези думи нараняват повече, отколкото хората могат да си представят. Виждаме всичко. Това е тормоз. И боли.“

Какво е RED-S синдром?

RED-S синдромът, който Натали преживява, е сериозен: хронично изтощение, хормонални нарушения, автоимунни проблеми, риск от остеопороза. Причината е порочен кръг малко храна, интензивни тренировки, психологическо напрежение.

Но решението е взето: Този път не бягам от себе си. Имам диетолог, терапевт и хора, които наистина се грижат за мен. Уча се да слушам тялото си, да го подхранвам, да си почивам и да го обичам. Не искам да се отказвам.“

Социалните мрежи, които доскоро бяха източник на болка, сега се превръщат в пространство на подкрепа. Мадисън Чок пише: Вие сте вдъхновение. Надявам се да усетите любовта на колегите си.“ Пайпър Жил добавя: Да си спортист е трудно. Но ние сме тук и ви подкрепяме.“

Невъзможно е да се премахне цялата омраза"

Международният съюз по фигурно пързаляне (ISU) стартира програма за защита на спортистите от онлайн тормоз наблюдение на социалните медии, изтриване на обидни коментари. Но Натали знае: Невъзможно е да се премахне цялата омраза. Виждаме всичко и това боли.“

Най-важното според нея е едно: приемане на себе си. На всеки, който се е чувствал разбит или засрамен: Не си сам. Заслужаваш да се чувстваш в безопасност в собствената си кожа. Тялото ми се възстановява и този път се лекувам заедно с него.“

Тагове:

Чехия тормоз фигурно пързаляне омраза съвършенство килограми глезен брат и сестра Мадисън Чок Натали Ташлерова

