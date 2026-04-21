Обвинената в тормоз българска треньорка пусна опровержение

С това изречение започва официалното опровержение на българската треньорка по художествена гимнастика Катерина Иванова. Тя го адресира до спортната редакция на bTV чрез своите адвокати.

Повод за него стана информацията, че е наказана за 2 години за упражняване на тормоз над нейна гимнастичка – състезаващата се за Ангола Луана Гомеш.

Отговорът

Предлагаме ви цялото становище на българската треньорка пред bTV, без съкращения и без редакторска намеса:

"Действително бях обект на дисциплинарно производство, образувано срещу мен по сигнали от бившата ми гимнастичка Луана Гомес.

Същата настояваше да продължа работата си с нея след спечелената от нас историческа първа шампионска титла на Африка през 2025 г. но аз отказах, което създаде напрежение между нас.

В дисциплинарното производство представих подробна защита срещу всичките обвинения. В резултат на това, обвиненията във физическо насилие отпаднаха напълно.

По отношение на някои аспекти, за които беше спорно дали могат да попаднат в дефиницията на „психологическо насилие“, се съгласих доброволно да понеса отговорност, като приема санкция от една година ефективно лишаване от правото ми да упражнявам треньорски функции.

Същото направих и с оглед спестяване на значителните разноски по делото. Треньорският ми лиценз не е отнеман. Също така, запазих правото си да участвам в събития на ФИГ, както и да упражнявам всякаква друга дейност, свързана с ФИГ.

По време на производството и сега, след като излезе информацията за съгласуваната санкция, непрекъснато получавам подкрепа от треньори, длъжностни лица, специалисти и състезатели от цял свят."

Адвокатите на треньорката Катерина Иванова изпратиха до bTV и официален документ от Световната федерация по гимнастика. От него ясно се вижда, че двете години наказание, са разделени на една година ефективно и една година условно.

bTV ще продължи да следи случая.