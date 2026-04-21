Обвинената в тормоз българска треньорка пусна опровержение

Наказанието от Световната федерация било само за една година ефективно

"Действително бях обект на дисциплинарно производство, образувано срещу мен по сигнали от бившата ми гимнастичка Луана Гомес."

С това изречение започва официалното опровержение на българската треньорка по художествена гимнастика Катерина Иванова. Тя го адресира до спортната редакция на bTV чрез своите адвокати.

Повод за него стана информацията, че е наказана за 2 години за упражняване на тормоз над нейна гимнастичка – състезаващата се за Ангола Луана Гомеш.

Отговорът

Предлагаме ви цялото становище на българската треньорка пред bTV, без съкращения и без редакторска намеса:

Същата настояваше да продължа работата си с нея след спечелената от нас историческа първа шампионска титла на Африка през 2025 г. но аз отказах, което създаде напрежение между нас.

В дисциплинарното производство представих подробна защита срещу всичките обвинения. В резултат на това, обвиненията във физическо насилие отпаднаха напълно.

По отношение на някои аспекти, за които беше спорно дали могат да попаднат в дефиницията на „психологическо насилие“, се съгласих доброволно да понеса отговорност, като приема санкция от една година ефективно лишаване от правото ми да упражнявам треньорски функции.

Същото направих и с оглед спестяване на значителните разноски по делото. Треньорският ми лиценз не е отнеман. Също така, запазих правото си да участвам в събития на ФИГ, както и да упражнявам всякаква друга дейност, свързана с ФИГ.

По време на производството и сега, след като излезе информацията за съгласуваната санкция, непрекъснато получавам подкрепа от треньори, длъжностни лица, специалисти и състезатели от цял свят."

Адвокатите на треньорката Катерина Иванова изпратиха до bTV и официален документ от Световната федерация по гимнастика. От него ясно се вижда, че двете години наказание, са разделени на една година ефективно и една година условно.

bTV ще продължи да следи случая.

 
