Оглушителното фиаско на Малинин

Грандиозната нощ на Олимпийските игри в Милано/Кортина завърши трагично за Иля Малинин.

21-годишният двукратен световен шампион, смятан за явен фаворит, завърши осми, усещането беше като велика опера с неочакван финал. „Провалих се“, призна той след изпълнението.

Снимка: Reuters

Когато Малинин е на леда, движението му е почти магическо – краката му го издигат високо, тялото му се върти като миксер на бързи обороти. Но именно в Милано мечтата му се сгромоляса, пише Marca.com.

Снимка: Reuters

Историята на мъжкото фигурно пързаляне е изпълнена с легенди – Хамилтън, Плюшенко, Ханю... Малинин, с хладнокръвие и арогантност, носи нова ера, свързвайки спорта със съвременната култура и социалните платформи. Но на олимпиадата падна от „последния етаж“.

Състезанието беше драматично: японецът Юма Кагияма и французинът Адам Сиао Хим Фа се бореха за медалите, а казахстанецът Шайдоров стигна изненадващо до златото с 291,58 точки.

Снимка: Reuters

Със 183 точки, 55 по-малко от личния му рекорд, Малинин държеше златния медал на една ръка разстояние. Но това беше катастрофа. Падна два пъти. Завърши изпълнението и покри лицето си с ръце. Не се разплака от гордост. Дори когато видя, че резултатът му от 156,33 точки - най-лошото му представяне от четири години - го класира на осмо място. „В шок съм. Подготвях се цяла година, мислейки за този момент, и всичко се обърка“, каза съкрушеният фигурист.