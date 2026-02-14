bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Оглушителното фиаско на Малинин

Провалих се, призна той след края на волната програма

Оглушителното фиаско на Малинин
Reuters

Грандиозната нощ на Олимпийските игри в Милано/Кортина завърши трагично за Иля Малинин.

21-годишният двукратен световен шампион, смятан за явен фаворит, завърши осми, усещането беше като велика опера с неочакван финал. „Провалих се“, призна той след изпълнението.

Снимка: Reuters

Когато Малинин е на леда, движението му е почти магическо – краката му го издигат високо, тялото му се върти като миксер на бързи обороти. Но именно в Милано мечтата му се сгромоляса, пише Marca.com.

Снимка: Reuters

Историята на мъжкото фигурно пързаляне е изпълнена с легенди – Хамилтън, Плюшенко, Ханю... Малинин, с хладнокръвие и арогантност, носи нова ера, свързвайки спорта със съвременната култура и социалните платформи. Но на олимпиадата падна от „последния етаж“.

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

Състезанието беше драматично: японецът Юма Кагияма и французинът Адам Сиао Хим Фа се бореха за медалите, а казахстанецът Шайдоров стигна изненадващо до златото с 291,58 точки.

Снимка: Reuters

Със 183 точки, 55 по-малко от личния му рекорд, Малинин държеше златния медал на една ръка разстояние. Но това беше катастрофа. Падна два пъти. Завърши изпълнението и покри лицето си с ръце. Не се разплака от гордост. Дори когато видя, че резултатът му от 156,33 точки - най-лошото му представяне от четири години - го класира на осмо място. „В шок съм. Подготвях се цяла година, мислейки за този момент, и всичко се обърка“, каза съкрушеният фигурист.

Руски/Грузински фигурист жегна италианците с най-милото им
Тагове:

провал скокове Зимни олимпийски игри миланокортина 2026 фигурна пързаляне Иля Малинин

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!

Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!
Бронзът беше само началото! Лора Христова стартира с №25 в спринта

Бронзът беше само началото! Лора Христова стартира с №25 в спринта
БФС призна две сериозни грешки в Разград

БФС призна две сериозни грешки в Разград
Днес на Игрите: Стискаме палци на мъжете в биатлона!

Днес на Игрите: Стискаме палци на мъжете в биатлона!

Последни новини

Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!

Легендата Бьорндален: Лора Христова изненада света!
Божидар Саръбоюков: Тръгнах нагоре, откакто имам гадже (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков: Тръгнах нагоре, откакто имам гадже (ВИДЕО)
Застреляха шампионка на опашка за кафе

Застреляха шампионка на опашка за кафе
Бронзът беше само началото! Лора Христова стартира с №25 в спринта

Бронзът беше само началото! Лора Христова стартира с №25 в спринта
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV