Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина

Федерацията реши

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина
Getty Images

Скиори и сноубордисти от Русия и Беларус няма да могат да участват на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина в началото на 2026 г. 

Това решиха от международната федерация по ски и сноуборд (FIS).

Възможност

Международният олимпийски комитет даде възможност на част от руските и белоруските спортисти да участват в международни състезания, но под неутрален флаг и само в индивидуални спортове. 

Преди това обаче всяка от отделните федерации трябва да вземе индивидуално решение за своя спорт. 

От FIS са категорични, че не искат на Игрите в Милано/Кортина атлети от Русия и Беларус. Те няма да имат право да участват и в квалификациите. 

Такава забрана е факт още от 2022 г. Преди войната в Украйна, руските атлети бяха санкционирани заради участие в схема за употреба на допинг. 

Реакциите

Русия (не като част от Съветския съюз) е участвала 6 пъти на зимни олимпийски игри. Спортистите на страната са спечелили 121 медала - 47 златни, 39 сребърни и 35 бронзови. 

Като самостоятелна държава Беларус няма медали от зимни олимпийски игри. 

Снимка: Getty Images

"Мисля, че това е правилното решение. Отдавна вярвам, че руснаците не трябва да бъдат допускани, докато войната в Украйна продължава. Ако войната приключи, това е друг въпрос. Но вярвам, че ФИС взе правилното решение", заяви петкратният олимпийски шампион по ски бягане Йоханес Клаебо.

Тагове:

ски Русия сноуборд участие решение милано беларус олимпийски игри МиланоКортина кортина

