bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Олимпийска шампионка: Синът ми се роди в хаоса пред вратата на болницата

Сара Шьострьом се похвали с първородната си рожба

Олимпийска шампионка: Синът ми се роди в хаоса пред вратата на болницата

Носителката на три златни медала от олимпийски игри в плуването - Сара Шьострьом, вече е майка! 

Тя и половинката ѝ Йохан де Йонг Скиерус се похвалиха, че на този свят се е появил Адриан

Той се е родил на 26 август... пред вратите на болницата

Екстремно 

Да, плувкинята, която има още общо 20 златни медала от световни първенства в малък и голям басейн, използва социалните мрежи, за да разкаже за раждането, което завършило на неочаквано място. 

Адриан, вероятно взел пример от майка си, бързал толкова много да се роди, че не дочакал тя да бъде настанена в родилна зала. 

Малкият наследник на шведската звезда в басейна се появил две седмици след термин. Сара била прегледана и изпратена вкъщи с минимално разкритие, но всичко много бързо се променило

Линейката

След като раждането очевидно започнало, плувкинята и съпругът ѝ се обадили за линейка, която пристигнала веднага и се опитала с включени светлини и сирени да закара родилката в болница. 

Само че тя стигнала едва до... вратата. 

"Той беше роден точно там, в хаоса пред вратата, в линейката. Този момент преобърна всичко. Когато го поставиха на гърдите ми, когато чух как изплака за първи път. От невероятната болка до най-магичния момент в живота ни!", написа тя.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

болница линейка раждане плувкиня олимпийска шампионка сара шьострьом

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Взет от Стоичков в Литекс отива на съд за педофилия

Взет от Стоичков в Литекс отива на съд за педофилия

Преместиха финала на Шампионската лига!

Преместиха финала на Шампионската лига!

Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)

Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)
Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

И самият Петър Мараш не помогна на Цървена звезда (ВИДЕО)

И самият Петър Мараш не помогна на Цървена звезда (ВИДЕО)

Последни новини

10-годишният татуиран футболист, който подлуди Бразилия (ГАЛЕРИЯ)

10-годишният татуиран футболист, който подлуди Бразилия (ГАЛЕРИЯ)
Преместиха финала на Шампионската лига!

Преместиха финала на Шампионската лига!

Взет от Стоичков в Литекс отива на съд за педофилия

Взет от Стоичков в Литекс отива на съд за педофилия

Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)

Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV