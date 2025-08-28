Олимпийска шампионка: Синът ми се роди в хаоса пред вратата на болницата

Носителката на три златни медала от олимпийски игри в плуването - Сара Шьострьом, вече е майка!

Тя и половинката ѝ Йохан де Йонг Скиерус се похвалиха, че на този свят се е появил Адриан.

Той се е родил на 26 август... пред вратите на болницата!

Екстремно

Да, плувкинята, която има още общо 20 златни медала от световни първенства в малък и голям басейн, използва социалните мрежи, за да разкаже за раждането, което завършило на неочаквано място.

Адриан, вероятно взел пример от майка си, бързал толкова много да се роди, че не дочакал тя да бъде настанена в родилна зала.

Малкият наследник на шведската звезда в басейна се появил две седмици след термин. Сара била прегледана и изпратена вкъщи с минимално разкритие, но всичко много бързо се променило.

View this post on Instagram A post shared by Sarah Sjöström (@sarahsjostrom)

Линейката

След като раждането очевидно започнало, плувкинята и съпругът ѝ се обадили за линейка, която пристигнала веднага и се опитала с включени светлини и сирени да закара родилката в болница.

Само че тя стигнала едва до... вратата.

"Той беше роден точно там, в хаоса пред вратата, в линейката. Този момент преобърна всичко. Когато го поставиха на гърдите ми, когато чух как изплака за първи път. От невероятната болка до най-магичния момент в живота ни!", написа тя.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK