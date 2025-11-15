ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Битката на Стоян Копривленски за световната титла в K-1!

Време е! Стоян Копривленски е готов за голямото предизвикателство днес в Токио – финалния турнир на K-1 World MAX, където ще се реши съдбата на световната титла в кат. до 70 кг.

Всичко е готово! В 8:00 ч. тази сутрин може да гледате битките на българина пряко само и единствено на платформата VOYO.BG.

Снимка: Миряна Мирочник

Шампионът от миналата година премина успешно кантара и изглежда в отлична форма за изтощителния формат „един ден – три мача“.

Три мача за няколко часа

За да стигне до нов триумф, Снайпера трябва да се справи с трима съперници в рамките на няколко часа – и тук говорим за тежък тест - физически и психически.

Снимка: Миряна Мирочник

В първия си мач българинът се изправя срещу опасния тайландец Херкулес – млад и агресивен, известен с мощните атаки от първата секунда. Победа би отворила вратата към полуфинал, а при нов успех – и към големия финал!

31-годишния бургазлия влиза в турнира с репутацията на един от най-техничните бойци в категорията.

България ще стиска палци, защото днес Стоян има шанс да постигне нещо изключително рядко – да стане двукратен световен шампион на K-1 в една от най-конкурентните категории в бойните спортове.

Следете всичко най-интересно с нас!

