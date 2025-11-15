bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Битката на Стоян Копривленски за световната титла в K-1!

Всичко най-интересно от нашите пратеници в Токио ще намерите тук

Време е! Стоян Копривленски е готов за голямото предизвикателство днес в Токио финалния турнир на K-1 World MAX, където ще се реши съдбата на световната титла в кат. до 70 кг.

Всичко е готово! В 8:00 ч. тази сутрин може да гледате битките на българина пряко само и единствено на платформата VOYO.BG.

Снимка: Миряна Мирочник

Шампионът от миналата година премина успешно кантара и изглежда в отлична форма за изтощителния формат един ден три мача“.

Три мача за няколко часа

За да стигне до нов триумф, Снайпера трябва да се справи с трима съперници в рамките на няколко часа и тук говорим за тежък тест - физически и психически.

Снимка: Миряна Мирочник

В първия си мач българинът се изправя срещу опасния тайландец Херкулес млад и агресивен, известен с мощните атаки от първата секунда. Победа би отворила вратата към полуфинал, а при нов успех и към големия финал!

Снимка: Миряна Мирочник

31-годишния бургазлия влиза в турнира с репутацията на един от най-техничните бойци в категорията.

България ще стиска палци, защото днес Стоян има шанс да постигне нещо изключително рядко да стане двукратен световен шампион на K-1 в една от най-конкурентните категории в бойните спортове.

Следете всичко най-интересно с нас!

15.11.2025 07:14:33

Готов е! Стоян Копривленски премина кантара в Япония! (ВИДЕО)

В Япония всичко върви по план! Стоян Копривленски е напълно готов за битките, които му предстоят в събота, 15 ноември! 

След дълги дни на усилени тренировки, труд, потене и... лошо настроение, българският кикбоксьор закова 69,800 кг на официалния кантар в Токио.

15.11.2025 06:14:29

Копривленски започва защитата на титлата срещу Херкулес (ВИДЕО)

Стоян Копривленски е готов за защитата на световната си титла! Утре от 8:00 ч., ексклузивно на платформата VOYO.BG, българският кикбоксьор в кат. до 70 кг се качва на ринга в турнира K-1 World Max в Токио.

Надпреварата в японската столица има изключително нестандартен формат - 3 мача в рамките на ден, за да се провъзгласиш за №1.

