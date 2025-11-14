bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Готов е! Стоян Копривленски премина кантара в Япония! (ВИДЕО)

Българският кикбоксьор влезе в нормите преди мачовете, които може да гледате в събота пряко на VOYO.BG

В Япония всичко върви по план! Стоян Копривленски е напълно готов за битките, които му предстоят в събота, 15 ноември! 

След дълги дни на усилени тренировки, труд, потене и... лошо настроение, българският кикбоксьор закова 69,800 кг на официалния кантар в Токио.

Точно ден преди финалният етап от защитата на световната титла в К-1 World Max да започне, участниците в едно от най-атрактивните събития в света на бойните спортове, се качиха на везната, за да преминат през задължителната важна процедура.

Така вече сме спокойни, че всичко е готово за събота, 15 ноември, когато в 8:00 ч. Копривленски ще може да се качи на ринга за мачовете си, които ще може да гледате у нас пряко само и единствено на платформата VOYO.BG.

Килограмите

Бургазлията е с 200 грама по-лек от последния си мач - победата над Денис Цапу от Молдова през септември. 

Снимка: Миряна Мирочник

Влизането в нормите на категорията му обаче е малка победа! Най-добрият български кикбоксьор имаше нелека задача - да свали 8 килограма в последните дни.

Часове наред на пътеката, литри пот и болка, но трудът се отплати. 

Неговият съперник от Тайланд, носещ звучното име Херкулес Фетсимеан също нямаше проблеми при претеглянето и влезе в категория до 70 кг. 

Снимка: Миряна Мирочник

А пред специалните ни пратеници в Япония, само часове преди мача си, Копривленски заяви, че е готов да излезе на ринга в името на България, себе си и най-близките си.

Подкрепа от дома

Ясно е, че всички стискаме палци за бургазлията. 

За най-близките му обаче мачът винаги е по-специален, а в последните часове Стоян има нужда точно от тяхната подкрепа. 

Очаквайте по-късно днес, в новия епизод от дигиталната ни поредица, отново на VOYO - Копривленски такъв, какъвто не сте го виждали.

Причината? Срещнахме го, макар и отдалеч, с близки на сърцето му хора. Какво му казаха, гледайте по-късно днес. 

Епизод 1 можете да намерите - ТУК.

Епизод 2 може да намерите - ТУК.

Епизод 3 може да намерите - ТУК

Епизод 4: Изкуството на кикбокса и как да се превърнеш от мечтател в шампион (ВИДЕО)

И не забравяйте! Снайпера излиза на ринга утре (15 ноември) в 8:00 часа българско време в първия си двубой от турнира, в който ще защитава световната си титла! Може да гледате на живо на VOYO.BG!

Тагове:

япония турнир кикбокс кантар стоян копривленски Херкулес Фетсимеан

