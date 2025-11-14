Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Знаете ли какво е SANDA? Ако не, то имате страхотния шанс да научите, при това като гледате!

За първи път на Балканите ще се организира галавечер в атрактивното бойно изкуство! Тя ще е в Бургас в събота, 15 ноември.

Всички срещи ще може да гледате пряко на платформата VOYO.BG от 19:00 ч.!

Какво е SANDA?

Това е бойно изкуство, което наподобява кикбокса.

Правилникът позволява само удари в стойка с позволени хвърляния. Схватките на земята за забранени.

Срещите се провеждат върху специално изградена за спорта платформа.

Шампионът

За първата бойна гала вечер у нас пристига звездата на ММА веригата GLORY Богдан Стойка. Негов съперник е германската легенда Даниел Дьорер с над 220 битки в кариерата си.

"Ще участват бойци в много различни видове спортове като кикбокс, бойци по традиционна SANDA, по самбо, ММА бойци, отличили се в техните спортове и ще премерят сили по този правилник", загатна мениджърът на събитието Теодор Карастоянов.

Сред участниците са европейският шампион по кудо Руси Хаджиев, помориецът Симеон Кючуков, Димитър Илиев от Стара Загора, Благой Лачев, Виктор Григоров и Денис Хаджиев.

Бургас ще бъде представен от европейския ни шампион по К1 Петър Стойков.

Целта е SANDA PRO FIGHT да се наложи като водеща верига бойни спортове в България.

Къде да гледате?

Затова не пропускайте атрактивните битки от галавечерта пряко на нашата платформа VOYO.BG от 19:00 ч. на 15 ноември, събота!

Ето и програмата за срещите:

Богдан Стойка (РУМ) vs Даниел Дьорер (ГЕР) – 95 кг

Емран Чобан (ТУР) vs Димитър Илиев (БГ) – 80 кг

Юсуф Аккая (ТУР) vs Петър Стойков (БГ) – 70 кг

Андреу Продромос (КИПЪР) vs Денис Хаджиев (БГ) – 70 кг

Незакет Ихтияр (ТУР) vs Андреа Чебук (РУМ) – 65 кг – жени

Аднан Алийич (СЪР) vs Симеон Кичуков (БГ) – +100 кг

Виктор Григоров (БГ) vs Благой Лачев (БГ) – +80 кг

Хюсеин Ерен (ТУР) vs Руси Хаджиев (БГ) – 65 кг

Енес Гезер (ТУР) vs Кристиан Кирилов (БГ) – 90 кг

Алан Зангана (ШВЕ) vs Хамза Гьоксу (ТУР) – 57 кг

Константин Герле (БГ) vs Андрей Карпишин (УКР) – 75 кг

