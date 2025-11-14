Епизод 5: Видеото, което върна Копривленски у дома

Днес ще разбием на пух и прах представата ви за Стоян Копривленски. И, не, колкото и да сте свикнали да го виждате корав, концентриран между въжетата и сериозен… сега съвсем няма да е така.

Стоян е силен мъж. Толкова силен, че с един-единствен удар може да счупи черепа на всеки средностатистически човек. Толкова силен, че едва ли ще искате да го срещнете в лошо настроение. И, всъщност, толкова силен, че често човешката му страна остава енигма зад здравите юмруци и прецизни ритници.

Извън ринга за Стоян се знае малко. Даже почти нищо.

Но в навечерието на предстоящите битки за световната титла на K-1 World Max 2025, далеч - на хиляди километри от дома, под светлините на Токио, искахме да му подготвим нещо специално.

Нещо истинско. Човешко. Частичка “вкъщи”

Събрахме заедно думите на хората, които го познават не от ринга, а от живота. Хората, които знаят как звучи смехът му, какво го натъжава, какво го мотивира и какво го кара да замълчи, дори когато може да удари.

И му го показахме.

Видяхме онова, което публиката рядко успява да види - Стоян, който за миг не е Снайпера. Стоян, който гледа към екрана и се усмихва. Дори със сълзи в очите. Стоян, който помни откъде тръгва, кой стои зад него и защо това значи толкова много.

Всяка битка започва в тишина. После идват гласовете на тези, които вярват.

Утре сутрин, когато България се събуди, той ще влезе в ринга с още повече сила… И част от нея дойде от думите, които му изпратихте от дома - чак тук, в Токио.

Във видеото ще видите Мартин Копривленски, Марио, Теодора и Дария Кирилови, Румен Мотовски, Иван Колев, Теодор Карастоянов, Боримир Петков. И шампионските поздрави на Тервел Пулев и Карлос Насар.

