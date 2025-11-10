bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

Обсъждаме всичко след дербито Левски - ЦСКА в новия ни епизод

Lap.bg

И след дербито Левски - ЦСКА пак сме тук с новия епизод на "Спортен нюзрум"!

ЦСКА победи Левски с 1:0 в един от най-чаканите мачове за сезона. Изненада ли бе това?

Предвид, че "сините" са на първо място в класирането, а "червените" бяха шести, да. Предвид историята, заряда, емоциите на дербито - едва ли!

Знаещият треньор

Дали само завръщането на Христо Янев в ЦСКА е причина за победата? Или Хулио Веласкес не е чел достатъчно записките си в левскарското тефтерче?

Няма как да не обсъдим и изказването на Даниел Боримиров за "съживяването на мъртъвци". Има ли резон или беше просто безпочвено заяждане?

"Орелът" не лети

Лудогорец пък продължава да губи точки. Този път 14-кратните шампиони загубиха с 2:3 от Арда.

Може ли да се навакса такова изоставане?

Гледайте "Спортен нюзрум" днес в 13:00 ч. - в YouTube на bTV Media Group, както и на btvsport.bg.

 
Тагове:

левски цска арда дерби лудогорец христо янев хулио веласкес Спортен нюзрум

