НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 89: Хулио бре, чети!

И след дербито Левски - ЦСКА пак сме тук с новия епизод на "Спортен нюзрум"!

ЦСКА победи Левски с 1:0 в един от най-чаканите мачове за сезона. Изненада ли бе това?

Предвид, че "сините" са на първо място в класирането, а "червените" бяха шести, да. Предвид историята, заряда, емоциите на дербито - едва ли!

Знаещият треньор

Дали само завръщането на Христо Янев в ЦСКА е причина за победата? Или Хулио Веласкес не е чел достатъчно записките си в левскарското тефтерче?

Снимка: Lap.bg

Няма как да не обсъдим и изказването на Даниел Боримиров за "съживяването на мъртъвци". Има ли резон или беше просто безпочвено заяждане?

"Орелът" не лети

Лудогорец пък продължава да губи точки. Този път 14-кратните шампиони загубиха с 2:3 от Арда.

Може ли да се навакса такова изоставане?

Снимка: Lap.bg

